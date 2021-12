NEAR Protocol (NEAR) startede ugen med nogle utrolige gevinster. Mønten ser ud til at have holdt sig stabil, hvilket styrker denne stigning. Faktisk var mønten i intradag-handel i dag steget med næsten 16% i skrivende stund. Analytikere ser, at den opadgående tendens holder sig stabil og vil fortsætte sådan ind i begyndelsen af 2022. Så skal du købe NEAR? Her er nogle bemærkelsesværdige fakta:

En bullish trend, der startede tidligere på ugen, har kulmineret i fremragende intradag-gevinster på næsten 16 %.

NEAR er let steget ud over sin modstand på $11,83 og tester nu $17,5.

RSI-aflæsninger ser positive ud, hvor NEAR også handler et godt stykke over de 25- og 50-dages simple glidende gennemsnit.

Datakilde: Tradingview.com

NEAR Protocol (NEAR) – prishandling og forudsigelse

Det har været en ganske fremragende uge for NEAR Protocol (NEAR). Mønten startede i mandags med pæne stigninger og ser ud til at have fastholdt den opadgående tendens indtil nu. På pressetidspunktet solgte NEAR til $15,62, næsten 16% op på 24 timer.

Mange analytikere så på, om mønten ville bryde modstanden på $11,83. Det gjorde det ganske nemt, og nu har intradag-stigningen NÆR testet $17,50-mærket.

Hvis den bullish optrend i denne uge holder lidt længere, er det sandsynligt, at mønten vil overskride denne tærskel. Derefter kan et alvorligt udbrud skubbe NEAR til nye højder. Men der er et par modvind at bemærke, herunder en mulig markedsomspændende volatilitet i kryptoer i starten af 2022.

Skal du købe NEAR Protocol (NEAR)?

Overordnet har NEAR-protokollen (NEAR) været en af de mest populære blockchains for investorer, og det er der gode grunde til. Dens grundlæggende værdi er stadig god, og på lang sigt vil NEAR være mere værd. Men den seneste bullish stigning giver selv kortsigtede handlende en anstændig chance for at loade op på NEAR og køre med optrenden så længe som muligt.