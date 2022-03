Near Protocol (NEAR) kan stige til $14 i de kommende dage

Efter at have gennemgået en minikorrektion i sidste uge, dukker The Near Protocol (NEAR) frem fra lossepladserne. Mønten er steget og kan nå $14 i de kommende dage. Men hvad er nogle af risiciene? Analyse følger her nedenfor, men først nogle vigtige højdepunkter:

NEAR har genvundet sin afgørende støtte til $9,5 efter det seneste rally.

Mønten kan stige mod $14, hvis NEAR holder dette støtteniveau.

Altcoinen blev solgt for $10,59 på pressetidspunktet.

Datakilde: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Prisanalyse

Efter at have genvundet den afgørende støtte på $9,5, så det ud til, at NEAR var på vej op. Mønten er dog aftaget i den opadgående stigning, og vi har set et lille tilbagetræk. Men på trods af dette handler NEAR stadig til $10,5, langt højere end $9,5 supportzonen. Hvis tyre faktisk kan holde mønten over det, er der nok opadgående momentum tilbage til at skubbe NEAR mod $14.

Det vigtigste at se på nu vil være overheadmodstanden på $11,7. NEAR er blevet afvist flere gange i denne zone, men hvis tyrene kan skubbe over det inden udgangen af ugen, så er et bullish breakout meget muligt.

Der er dog stadig en frasalgsrisiko på grund af volatiliteten i markedet. Hvis bjørne bryder $9,5-mærket, kan NEAR falde endnu mere mod $8, før det stiger igen.

Hvorfor køber investorer The Near Protocol?

Med en markedsværdi på $6,8 milliarder er NEAR et stort projekt med mange investorer. Lag-1 blockchain er designet til at tilbyde et "fællesskabsbaseret" cloud computing-økosystem med ekstra hurtige hastigheder, lave gasgebyrer og brugervenlighed.

Projektet har understøttet lanceringen af flere innovative DApps og ser ud til at blive et af de største blockchain-projekter i de kommende år. Det er uden tvivl en stor investering for fremtiden.