Live NEAR Protocol-prisen er i dag $11,12 med et 24-timers handelsvolumen på $750,6 millioner. Den 22. største mønt målt på markedsværdi er steget med 12,61 % inden for de sidste 24 timer.

Denne artikel har alt, hvad du behøver at vide om NEAR Protocols token, inklusive om det er værd at købe, og de bedste steder at købe NEAR nu.

Hvad er NEAR?

NEAR Protocol er en lag-1 blockchain, der er designet som en community-drevet cloud computing-platform. Det eliminerer nogle af de begrænsninger, der har oversvømmet konkurrerende blockchains, såsom lave transaktionshastigheder.

NEAR bruger menneskelæselige kontonavne i modsætning til de kryptografiske tegnebogsadresser, der er almindelige for Ethereum. NEAR introducerer også unikke løsninger på skaleringsproblemer og har sin egen konsensusmekanisme kaldet "Doomslug".

NEAR bruger sin Nightshade-teknologi til at forbedre transaktionsgennemstrømningen massivt. Nightshade er en variation af sharding, hvor individuelle sæt validatorer behandler transaktioner parallelt på tværs af flere sharded kæder, hvilket forbedrer den overordnede kapacitet af blockchain.

I modsætning til "almindelig" skæring producerer skår i Nightshade en brøkdel af den næste blok, kaldet "chunks". På den måde er NEAR Protocol i stand til at opnå op til 100.000 transaktioner i sekundet.

Det kan også opnå næsten øjeblikkelig endelige transaktioner takket være en blokkadence på et sekund, mens transaktionsgebyrerne holdes på næsten nul.

Burde jeg købe NEAR i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

NEAR prisforudsigelse

Prisforudsigelsene forudsiger en minimumspris på $18,38 i 2023. NEAR kan gå op til $22,33 med en gennemsnitspris på $19,04 i hele 2023.

I 2024 vil prisen på NEAR Protocol nå op på mindst $27,81. Det højeste, det kan nå, er $32,41 med den gennemsnitlige handelspris på $28,76. Endelig vil NEAR skifte hænder for mindst $41,45 i 2025.

