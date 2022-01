Live NEAR Protocol (NEAR) prisen er i dag $16,44 med en 24-timers handelsvolumen på lige under $1,8 milliarder. NEAR-tokenet er steget med 16,68 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan ogn hvor du kan købe NEAR, er denne guide noget for dig.

Binance er vokset eksponentielt siden den blev grundlagt i 2017 og er nu en af, hvis ikke de største børser cryptocurrency på markedet.

Køb NEAR med Binance i dag

NEAR Protocol er en lag-1 blockchain, der er designet som en community-drevet cloud computing-platform, og som eliminerer nogle af de begrænsninger, der har oversvømmet konkurrerende blockchains, såsom lave transaktionshastigheder, lav gennemstrømning og dårlig interoperabilitet.

Den bruger sin Nightshade-teknologi til at forbedre transaktionsgennemstrømningen massivt. Nightshade er en variation af sharding, hvor individuelle sæt validatorer behandler transaktioner parallelt på tværs af flere sharded kæder, hvilket forbedrer den overordnede kapacitet af blockchain.

I modsætning til "almindelig" skæring producerer skår i Nightshade en brøkdel af den næste blok, kaldet "chunks". Ved at gøre det er NEAR Protocol i stand til at opnå op til 100.000 transaktioner i sekundet og opnå næsten øjeblikkelig endelige transaktioner.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Wallet Investor forudser en langsigtet stigning. NEAR Protocol-prisen kan gå op til $27 på et år. I denne periode er indtjeningspotentialet +63%. Om fem år vil NEAR-protokollens pris være 78 USD.

🔥#NEAR 4h chart broke above $15.15 and looks to be en route to the current target of $18.66. This remains an EXTREME ALERT as $NEAR has over +14.1% to go before this target is met, and may push QUICKLY! If $18.66 is broken above, #NEARProtocol can climb over +18% more to $22.17. https://t.co/dTMoK3RUcx pic.twitter.com/Pv239wrEAK

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 11, 2022