Near Protocol (NEAR) var en af de iøjnefaldende tokens i begyndelsen af året. Da andre altcoins viste svaghed i januar, holdt NEAR sig stabilt og formåede endda at stige til sine rekordhøje niveauer på $17. Men det ser ud til, at dette var et kortvarigt rally, da priserne nu er kraftigt faldende. Her er nogle højdepunkter:

I skrivende stund handlede NEAR til omkring $10, hvilket er et kraftigt fald fra dets $17 ATH og næsten 12% på 24 timer.

Tokenet har også mistet næsten 45 % af sin værdi sammenlignet med for 7 dage siden, hvilket gør det til en af ugens dårligere performere.

Det nedadgående pres er i høj grad blevet tilskrevet markedsmodvind på kryptomarkedet.

Datakilde: Tradingview.com

Near Protocol (NEAR) – Kan den hoppe tilbage?

Det forekommer højst usandsynligt, at NEAR vil vende tilbage fra sessionernes lave niveauer på kort sigt. Da risiko-af-stemningen holder på det bredere marked, vil det nedadgående pres på mønten fortsætte.

Ikke desto mindre har det ikke været så dystert for NEAR i år. Faktisk steg mønten i starten af 2022, da den steg over $16 og nåede et rekordhøjt niveau på $17 et par dage senere.

NEAR er også blevet bedømt som et af de hurtigst voksende blockchain-økosystemer af Forbes, noget der udløste endnu et rally. Selvom chipsene er nede, mens vi taler, så længe en bredere stemning inden for krypto forbedres, vil NEAR stige endnu mere.

Burde du købe The Near Protocol (NEAR)?

Ja, du burde faktisk købe denne mønt. Vi ved, at sentimentet i krypto ikke vil forblive negativt for evigt. Forholdene vil blive bedre, og du bør forvente, at NEAR forbedres med dem. Hvis du har kigget på den perfekte dukkert til at komme ind i NEAR, har du den perfekte chance nu. Det er en anstændig token for en langsigtet værdi.