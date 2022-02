Ifølge Antoni Trenchev, vil Fed sandsynligvis ikke være så aggressiv som forventet, og at "billige penge" sandsynligvis vil fortsætte med at strømme ind i krypto.

Nexo-medstifteren Antoni Trenchev mener, at 2022 bliver et ustadigt år for Bitcoin og det bredere kryptomarked.

Han mener dog også, at tilgængeligheden af "lette penge" vil fortsætte med at virke til fordel for kryptovalutaer. Og han ser gevinsterne for kryptoaktiver knyttet til dette scenarie, selvom han påpegede sammenhængen mellem kryptovalutamarkeder og aktiemarkeder.

I et interview med CNBC i mandags sagde Trenchev, at øgede investeringer i kryptoøkosystemet er en af grundene til, at der er større låst handel med aktiemarkederne. Men dette, tilføjede han, er et signal til voksende adoption, og det kan kun være godt for sektoren.

Vedrørende de bredere markedsudsigter i forhold til den amerikanske centralbanks kommende renteforhøjelser sagde Trenchev:

"Du ved, at jeg har været meget skeptisk over for Federal Reserves handlinger og de foreslåede renteforhøjelser [og] hvordan det i sidste ende vil udvikle sig. Min opfattelse er, at billige penge er kommet for at blive, og det er meget godt for aktiver som krypto."

Nexo-direktøren siger, at Fed måske ikke er så aggressiv, som den forventes, på trods af fremskrivninger fra Bank of America og andre analytikere om syv eller flere renteforhøjelser i 2022.

Ifølge ham forventes inflationen at stige yderligere, da forbrugerprisindekset stiger til 7,2 pct.

Han fortalte CNBC, at sidste gang inflationen kørte så hurtigt var i 1980'erne, og hvad Fed gjorde dengang var at hæve renten med 20%. I år peger han på prognoser på 3 % i finansieringsrenter som en indikation af, at den amerikanske centralbank ikke vil være så aggressiv.

Fed, siger han, har arbejdet ude med en "balance på $8 billioner, de har på deres bøger."

Bitcoin-prisen steg i vejret i 2020 og 2021, da regeringer implanterede pengepolitikker, der hældte milliarder af dollars ind i økonomien, hvor meget af det endte i kryptoinvesteringer. Udsigterne er ifølge Trenchev fortsat en mulighed i 2022.

Trenchev kommenterede også på metaverset og non-fungible tokens (NFT'er) og bemærkede, at hele økosystemet har potentialet til at gavne kryptovalutaer.