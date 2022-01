Antoni Trenchev er bullish, Bitcoin vil handle højere i år og muligvis ramme $100k om sommeren.

Han mener, at institutionel adoption og "billige penge" er nøglen til at presse BTC-priserne højere.

Antoni Trenchev, medstifter af krypto-udlånsplatformen Nexo, hævder, at de næste seks måneder kan se Bitcoin-prisstigningen til det psykologiske mål på $100.000.

Bitcoin nåede ikke $100.000-mærket i 2021, og mistede sit tyreløb i november, da det nåede det højeste niveau på $69.000. Dette førte til dristige forudsigelser om, at flagskibskryptovalutaen vil nå milepælen inden udgangen af året, og blev gentaget som nyt bud men denne gang for 2022.

Trenchev er ikke alene om at kræve en BTC-pris i den sekscifrede zone. I sidste uge bemærkede El Salvador-præsidenten Nayib Bukele via Twitter, at året også vil se to andre lande vedtage benchmark-kryptovalutaen som lovligt betalingsmiddel.

2022 predictions on #Bitcoin: •Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 2, 2022

Men mens hans forudsigelse har Bitcoin på skelsættende mål ved udgangen af året, siger Nexos Trenchev, at det er muligt, at tærsklen kan blive overskredet endnu tidligere. Han fortalte CNBC's "Street Signs Asia", at banebrydende kryptovaluta kunne stige til $100.000 i midten af året.

Inflationssikring og "billige penge"

Trenchev ser på to scenarier, der kan hjælpe Bitcoins opadgående prisbane. Han ser en stigning i institutionelle investeringer som en velsignelse for industrien, hvor tilgange til Bitcoin hjælper den bullish sag. På dette punkt foreslår han, at inflation vil se et voksende antal investorer, der søger et afdækningsaktiv som Bitcoin.

Han mener også, at der er en masse "billige penge" klar til at komme ind i krypto, på trods af at dette sandsynligvis vil blive forstærket af Fed-renteforhøjelser.

Han bemærker, at han har et "modsat" synspunkt, og Nexo-chefen mener, at pengene vil flyde ind i Bitcoin som en inflationssikring. Han ser på scenariet, hvor aktie- og obligationsmarkederne rammer, så snart centralbanken hæver renten.

Alligevel har der ifølge ham ikke været "meget politisk vilje" til en udvidet korrektion på de gamle markeder, som kunne spille til støtte for, at "billige penge" strømmer ind i Bitcoin.

Nexo lancerede sin kryptolånetjeneste i 2018 og siger på sin hjemmeside, at den er tilgængelig i mere end 200 jurisdiktioner med over 2,5 millioner kunder.

På markedet handler Bitcoin i øjeblikket til omkring $46.260 efter at være gået under $50.000 igen.