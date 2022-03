Krypto VC'erne Sanctor Capital og GBV ledede finansieringsrunden sammen.

Manchester-start-up'et planlægger at bruge midlerne til at innovere og bygge en NFT-platform, der giver mulighed for en demokratisk adgang og brug for kunstnere og samlere.

UK-baseret non-fungible token (NFT) platformen KnownOrigin har rejst $4,85 millioner i sin serie A-finansieringsrunde, sagde start-up'et i en pressemeddelelse delt med CoinJournal.

Venturekapitalfirmaerne GBV og Sanctor Capital ledede finansieringsrunden sammen med deltagelse fra D1 Ventures, Cultur3 Capital, LD Capital, MetaCartel Ventures DAO og Pluto Digital. Runden tiltrak også støtte fra Future Arts, Yin Cao og Colborn.

KnownOrigin 'KO' er en banebrydende NFT-platform, medstiftet i 2018 af David Moore, Andy Gray og James Morgan. Platformen har gennem årene givet mulighed for en demokratiseret kunstverden, hvor kunstnere fremviser og sælger deres digitale kunstværker via forenklede transaktionsprocesser.

Den Manchester-baserede startup planlægger at bruge de nye midler til at geninvestere i sin NFT-markedsplads for digital kunst med det formål at sikre, at kreative fortsætter med at drage fordel af nye teknologier i rummet som Web 3 og Metaverse.

Partnerskaber omfatter Netflix og Adidas

Ifølge medstifter James Morgan vil de 4,85 millioner dollar hjælpe startup'et med at vokse, innovere og bygge et økosystem, der vil gavne det bredere NFT-rum.

For at hjælpe med at nå disse mål har KnowOrigin-teamet ledt efter investeringer og ekspertise fra fremtrædende kryptoinvestorer og blockchain-innovatorer i NFT-området. Det har også indgået et samarbejde med topmærker såsom streaminggiganten Netflix, Europas største sportstøjsfirma Adidas og det amerikanske computersoftwarefirma Adobe.

I en kommentar til investeringen sagde medstifter Morgan, at målet er at tilbyde "et tilladelsesløst, gennemsigtigt, retfærdigt blomstrende økosystem, hvor skabere og samlere kan engagere sig i kulturel ekspertise og oplevelse."

Vil bringe NFT'er til fællesskabet

KnownOrigin har over 5000 skabere på sin platform, med et salg på over 30 millioner dollars i det seneste år alene fra et voksende marked af NFT-samlere fra hele verden.

Ud over at give et økosystem, der favoriserer NFT-skabere og kunstnere, har KO bygget et nyt royaltysystem, der giver kunstnere mulighed for at modtage royalties med det samme efter hvert salg.

Men deres arbejde slutter ikke med platformens deltagere, bemærkede holdet i pressemeddelelsen. Startup'et har forsøgt at bringe NFT-verdenen til Manchester-samfundet, herunder begivenheder, der byder på både lokale og globale NFT-talenter.