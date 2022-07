Vigtigste punkter

Efter ca. et år er NFT-spil nu lige ved at overhale pc-spil i popularitet

I sammenligning med traditionelle pc-spil, så er blot 10 spil mere populære end de mest populære NFT-udgaver

$2,5 milliarder er blevet rejst af blockchain-spil i 1. kvartal af 2022, der lige nu har kursen rettet mod $10 milliarder i år sammenlignet med $4 milliarder i 2021

Selvom priserne på gaming tokens har været i frit fald på samme måde som det bredere marked, så har brugervæksten og investeringerne dog været positive

Nu hvor NFT’er styrtdykker, mens markedet fortsætter i fuld risiko-off-tilstand, så besluttede jeg mig for at dykke ned i statistikken bag en sektor, som jeg mener udgør en af de mest spændende eksempler indenfor denne nye teknologi.

Der hersker på nuværende tidspunkt absolut ingen tvivl om, at massevis af NFT’er sælges til overpris, hvilket i høj grad kan tilskrives bjørnemarkedshysteriet, men jeg har på trods af dette altid følt, at ægteskabet mellem gaming og NFT’er er helt naturligt. Spillerne bruger så meget tid på at spille visse spil, såvel som at spendere penge på tilføjelser i spillet, at det er fornuftigt at definere ejerskab og opretholde en historisk optegnelse på blockchainen.

Så hvad siger tallene om NFT-spiludbredelsen i sammenligning med traditionelle spil, og tegner de et mere positivt billede end de frit faldende tokenpriser?

Væksten på et år

Med hensyn til aktive brugere, så har væksten i løbet af det seneste år været kraftig indenfor NFT-spil. En rapport fra DappRadar beregnede væksten indenfor blockchain-spil til 2000% siden 1. kvartal sidste år.

Samtidigt i 1. kvartal i år blev der rejst $2,5 milliarder til blockchain-spil og andre metaverse-projekter. Selvom alt dette fandt sted før den stygge nedtur indenfor de seneste måneder, så er det stadig ganske lovende, da der blev rejst $4 milliarder i hele 2021, hvilket netop var en periode hvor tyremarkedet var i fuld sving. Det sætter gaming og metaverse-projekter på rette kurs til at rejse $10 milliarder frem til 2022. Så selv en meget konservativ nedskæring på 60% i finansieringen ville placere dem over 2021-niveauet.

NFT-spilbrugere

Finansieringen er solid, men det er brugerne faktisk også. Et kig på nedenstående graf, der viser de 10 bedste NFT-spil, bekræfter at sektoren er begyndt at få mainstream-appel og fanger flere og flere unikke brugere om måneden.

[inv-florish id="10490205"]

For at sætte ovenstående tal i perspektiv, så er PC-spillene en god aktuel reference for NFT-spillene. Nedenstående graf viser de 10 mest spillede pc-spil på Steam-platformen. Mens tallene for det samlede antal brugere i løbet af en måned er mere udfordrende at opnå, så viser nedenstående graf det gennemsnitlige antal samtidige spillere fordelt over de seneste 30 dage (i stedet for det samlede antal unikke brugere pr. måned i overensstemmelse med ovenstående graf).

[inv-florish id="10490251"]

Hvis vi antager, at 5% af de aktive spillere er online på et givet tidspunkt, så sammenligner nedenstående graf, hvordan NFT-spil er i sammenligning med de mest populære pc-spil, hvor NFT-spillene er markeret i blåt og de traditionelle pc-spil er markeret i orange.

[inv-florish id="10490299"]

Dette viser, at selvom NFT-spillene endnu ikke har overhalet pc-spillene, så er de ikke desto mindre ekstremt tæt på at gøre netop dette. Kun de 10 bedste pc-spil har formået at snuppe flere brugere end det mest populære NFT-spil, Alien Worlds, og marginen er meget snæver, idet Alien Worlds kun har ca. 1.000 færre brugere.

Men på trods af den store vækst i antallet af spillere, så bliver disse spil stadigvæk betegnet som værende modefænomener på grund af den generelle tilbagegang på kryptovaluta markederne. Derudover viser grafen nedenfor for to af de største tokens – Alien Worlds og Axie Infinity – at det frie fald har været markant efter de eksplosive stigninger sidste år.

[inv-florish id="10499586"]

Men hvis man kigger forbi priserne på sådanne tokens (hvoraf en stor del af priserne ville have været på grund af spekulation) for i stedet at grave dybere ned i brugervæksten og investeringen på disse platforme, så ser fremtiden dog stadig lys ud.

Dette er en påmindelse om, at på trods af den negative stemning på markederne, så er der dog stadig tale om et virkeligt godt stykke teknologi her, som gør en forskel og forstyrrer sektorerne. At næsten være et af de 10 bedste pc-spil, er i sig selv lidt af en præstation, og ikke mindst givet rummets unge natur.

Og med hensyn til spørgsmålet om disse tokens er gode investeringer til de nuværende priser eller ej? Ja, det er et problem for en anden dag.

