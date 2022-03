PwC forudser tre store skift i billetsalg, medierettigheder og sponsorater.

NFT'er og digitale aktiver vil være i centrum for fanengagement og sportsindustriens indtægtsstrømme.

Metaverse og Web3-integration har også et stort løfte for industrien, sagde firmaet i en rapport.

NFT'er har et enormt potentiale og vil sandsynligvis blive "fremtiden for digitale aktiver i sport," har PwC sagt i en ny rapport.

Firmaets Sports Industry Outlook 2022 -rapport fremhæver non-fungible tokens som en af de ti bedste tendenser, der kan styrke sportssektoren markant.

Ifølge PwC er væksten i NFT'er og den overordnede anvendelse af digitale aktiver en udvikling, der sandsynligvis vil "forme fanoplevelsen" og øge indtjeningsmulighederne.

Ifølge rapporten vil NFT-salg af samleobjekter, NFT'er for sæsonkortmedlemmer og virtuelle adgangstokens sandsynligvis spille en stor rolle i at revolutionere fanengagementet. Men mere end det, som det er med billetsalg, medierettigheder og sponsorater, kan det hurtigt voksende NFT-område åbne op for nye indtægtsstrømme for hold og ligaer.

"For sponsorer er tokenisering en fantastisk måde at tilpasse sig et hold eller en liga og skabe unikke aktiveringer, der opbygger egenkapital for begge mærker," bemærkede firmaet.

Sportsorganisationer og -hold kan udforske NFT'er, der kan samles, flytte ind i tokeniserede billetter, hold-memorabilia og endda kamphøjdepunkter.

Disse kan blive nøglesamlinger til NFT-serier, med deres salg og handel en vej, der kan indbringe nye indtægter på et niveau, der ikke er set før. Det samme koncept kunne gælde for sæsonkortmedlemmer (STM) og virtuelle adgangstokens.

Metaverset og Web3 vil også være store "skift" i de kommende år, hvor vækst omkring disse vil se "en genforestilling om så meget af, hvordan fans forbruger sport."

Da teams og organisationer søger at integrere og drage fordel af denne teknologi, rådgiver PwC investeringer i infrastruktur og talent nøglen til dens realisering. Det er også vigtigt at arbejde hen imod juridisk og skattemæssig overholdelse.