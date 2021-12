Krypto oplevede en forbløffende institutionel vækst i 2021, men Genesis' Noelle Acheson mener, at adoptionen vil accelerere i løbet af det næste år.

Noelle Acheson, lederen af Market Insights hos Genesis Global Trading, forventer, at de næste tolv måneder vil se en fortsættelse af institutionel vækst inden for kryptoområdet.

Hun sagde dette, mens hun talte med Joe Kernen under et interview på CNBC's " Squawk Box ."

Da hun blev bedt om at forudsige, hvad hun tror, der vil ske i krypto verdenen til næste år – om det er SEC, der endelig godkender en spot Bitcoin ETF, større reguleringshandlinger fra hele kloden eller institutionel adoption – bemærkede hun, at ingen med sikkerhed ville vide hvad der kommer til at ske.

Hun siger dog, at 2021 var et meget "interessant" år, og at industrien forventer en fortsættelse af institutionel vækst som set i det seneste år.

"Vi ser stærke tegn på, at det accelererer i løbet af det næste år," sagde hun og tilføjede, at disse kunne være direkte investeringer i krypto eller gennem investeringer i virksomheder, der bygger kryptomarkedets infrastruktur.

3 nye enhjørninger hver måned!

Acheson siger, at kryptorummet har 65 enhjørninger, som er startup-virksomheder, hvis markedsværdi er over $1 milliard. Hun bemærkede, at alene i 2021 så man 40 krypto-fokuserede virksomheder med enhjørning-status, med et gennemsnit på tre nye firmaer, der ramte milliard-dollar-vurderingen hver måned.

Ifølge hende kan en sådan forbløffende vækst kun føre til mere interesse for krypto [og blockchain-teknologi]. Hun siger, at væksten sandsynligvis vil accelerere interessen, selvom flere penge strømmer ind i branchen.

På "risikofyldte, men højere afkast" tokens

Acheson talte også om institutionel interesse og dens synlighed i, hvordan investeringsforvaltere vælger at diversificere til krypto.

Den tidligere administrerende direktør for forskning hos Coindesk fortalte CNBC, at sidste år så flere institutioner tilføje krypto til deres porteføljer, men mere interessant var at mange af dem begyndte at gå efter digitale aktiver udover de top to, Bitcoin og Ethereum.

Hun bemærker, at markedsmodenhed nu giver investorerne mulighed for at vælge imellem, hvilket i stigende grad har set investorer gå efter risikable altcoins, men med potentielt højere afkast.

Disse er tokens, der repræsenterer nye teknologiske fremskridt i krypto verdenen, som, selvom hun ikke nævnte, ville omfatte decentraliseret finansiering (DeFi) og non-fungible tokens (NFT'er). Metaverse og Web 3.0 tokens vinder også meget indpas i 2022.

Udvandringen af Bitcoin-minearbejdere ud af Kina

Acheson talte også om Bitcoin-minedrift og Kinas undertrykkelse, der førte til en udvandring af minearbejdere til andre regioner, mange af dem til USA. Hun siger, at dette var en stor udvikling, men tilføjer, at det måske bare kunne have gavnet Bitcoin-minearbejdere med hensyn til adgang til finansiering.