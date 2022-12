Normaliteten vender tilbage til kryptovaluta markederne viser on-chain data

I løbet af de sidste par måneder har kryptovaluta markedet i det store og hele været relativt roligt. Bitcoin havde gået i krabbegang ved omkring $20.000 i et stykke tid, mens den stille og roligt traskede derudad, mens den ventede på, at de bredere makroforhold ville bevæge sig.

Jeg skrev i slutningen af oktober om at være forsigtig i forbindelse med denne prisbevægelse, og at Bitcoin kunne være blot en negativ begivenhed fra en aggressiv nedadgående lysestage. Hvad jeg dog ikke forventede var, at begivenheden vil ryste kryptovalutaerne i selve deres grundvold, da en af blue-chip selskaberne i rummet, FTX, på uforklarlig vis blev insolvente.

Dette rystede selvfølgelig markederne. I sidste uge vurderede jeg, hvordan strømmen af bitcoins ud af børserne har været voldsom, da folks tillid til disse centrale enheder i forbindelse med at opbevare deres mønter, forståeligt nok befandt sig på et rekordlavt niveau.

Faktisk så jeg i går, at 200.000 bitcoins nu har forladt børserne siden FTX-implosionen. Men nu tyder tallene dog på, at markedet efterhånden er ved at falde lidt til ro. Og igen ser det ud til, at vi kunne gå ind i en krabbetilstand, indtil makroen leverer en fremdrift på den ene eller anden måde – eller en uventet krypto-specifik udvikling helt uventet skulle finde sted.

Den første måde at demonstrere at støvet er begyndt at lægge sig gøres ved at kigge på Bitcoins volatilitet. Denne steg naturligvis kraftigt, da Sam Bankman-Fried’s “spil” blev afsløret for offentligheden. Men efter at have været forhøjet i de sidste par uger, så er den i løbet af de sidste par dage nu vendt tilbage til nogle lidt mere normale niveauer.

En anden måde at se dette på er via faldet i store transaktioner. Disse transaktioner (defineret som mere end $100.000) steg i løbet af de få dage omkring konkursen, men er dog gradvist vendt tilbage til de samme niveauer, som vi har set gennem det meste af 2022.

En anden nyttig målestok at spore er den nettorealiserede profit eller tab af flyttede mønter. Disse stiger i krisetider, idet prisen brat falder før den typisk vender tilbage til $0-niveauet, efterhånden som markederne falder til ro.

Nedenstående diagram illustrerer dette ganske godt, hvor handlerne den 9. november leverede et grimt tab på $2 milliarder, før dette den 18. november blev overgået af et tab på $4,3 milliarder. Dette er lavere end det værste niveau efter Celsius-kollapset (et tab på $4,2 milliarder) og Luna (et tab på $2,5 milliarder).

Dette afspejler det fortsatte nedadgående pres på Bitcoins pris, men tendensen er nu vendt tilbage til tæt på nul igen.

FTX var en central del af økosystemet, og dets konkurs rystede forståeligt nok markedet. Som jeg skrev for nylig, så er denne smitte endnu ikke overstået .

Alligevel tyder tallene fra den sidste uges tid på, at normaliteten er ved at vende tilbage til kryptovaluta markederne. Fremadrettet kunne markedet igen træde vande et stykke tid. Med Kina, der nu igen er ved at åbne op efter nedlukningerne, de næste inflationstal nært forestående og EU’s forbud mod russisk råolieimport, så sker der helt sikkert meget på makroområdet.

Kryptovaluta investorerne kan nu blot håbe på, at de kryptovaluta-baserede skandaler nu langt om længe er en saga blot.