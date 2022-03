Notifi annoncerer $2,5 mio i pre-investeringsrunde

Notifi Network, Inc., et meddelelseslag til Web3, annoncerede en pre-investeringsrunde på $2,5 millioner for at skabe og bygge kommunikationsinfrastruktur til alle decentraliserede applikationer på blockchain-platforme, erfarede CoinJournal fra en pressemeddelelse.

Finansieringsrunden blev ledet af Hashed og Race Capital. Finansieringsmeddelelsen kommer som forberedelse til Notifi Beta.

Notifi forenkler kommunikationen på tværs af Web3-kanaler

Dens platform er designet med simple API'er for nem integration og tilpasning til avancerede funktioner til dApps og Web3-applikationer. Det giver udviklere mulighed for at forbedre deres engagement med brugere via multikanalkommunikation.

Paul Kim, grundlægger og administrerende direktør for Notifi Network kommenterede:

"Jeg bygger Notifi til at være Twilio og de facto-meddelelsesprotokollen for blockchain, så vi kan hjælpe udviklere og projekter med at begynde at opbygge langsigtede relationer med deres brugere. Fremtiden for web3 afhænger af at hjælpe fællesskabet og nye projekter med at blive kundebesat. Vores fokus vil være at styrke udviklerne, så de kan fokusere på deres kunder."

Paul Kim var tidligere produktdirektør hos Circle, hvor han lancerede Circle Yield, og produktdirektør hos Oracle Cloud Infrastructure. Nimesh Amin, der vil fungere som CTO, kommer også fra søge- og cloud-infrastruktur hos Oracle.

Baek Kim, General Partner for Hashed sagde:

"Web3 kommunikationsinfrastruktur eksisterer ikke rigtigt. Tredjepartsapplikationer såsom Discord og Twitter er ikke nok. Med en samlet værdi af næsten 70 milliarder USD låst på Defi og 6,1 milliarder USD handlet på NFT'er, er det vanvittigt, at der ikke er nogen rigtige kommunikationslag til at understøtte disse økosystemer. Vi hos Hashed mener, at vi skal løse dette nu, og vil hjælpe den næste bølge af brugere med crossover."

Chris McCann, en General Partner i Race Capital tilføjede:

"Paul Kim og Nimesh Amin startede deres karriere hos Amazon Web Services og Oracle Cloud Infrastructure. De er frustrerede over manglen på meddelelser i virksomhedskvalitet til Web3. I betragtning af deres færdigheder og ekspertise inden for kommunikationsteknologi-stakken, tror jeg, at Paul og Nimesh vil omdefinere, hvordan Web3-kommunikation fungerer. Jeg er spændt på at bakke op om "Twilio" til Web3."

De indsamlede midler i denne runde vil gå til udvikling af team og infrastruktur. Yderligere bemærkelsesværdige investorer omfatter Anand Iyer fra Canonical Crypto og Dan Matuszewski fra CMS Holdings.