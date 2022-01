Krypto-milliardær Mike Novogratz siger, at markederne nu er i bjørnens territorium efter nylige frasalg.

I december sidste år sagde Galaxy Digitals CEO Mike Novogratz, at Bitcoin var nødt til at holde support på $42.000-niveauet eller risikere yderligere fald under $40.000. I nogle bullish udsigter for krypto bemærkede kryptomilliardæren, at tilbagetrækningen dog ville udgøre en anstændig købsmulighed for institutionelle investorer.

I denne uge har det bredere kryptomarked sporet salgspres i aktierne, hvor Bitcoin og Ethereum begge er faldet under de vigtigste støtteniveauer.

Ifølge Novogratz har de faldende aktier forværret de negative udsigter på tværs af krypto verdenen, og nedturen set i Nasdaq og andre aktieindeks betyder, at bjørnemarkedet er her.

I en kommentar til kryptomarkedsudsigterne samt udsalget på Wall Street bemærkede han:

“Russel-indekset brød en stor støtte, og dagens roll-over bekræftede, at det var brudt. Dette er nu et bjørnemarked. Der er 1,2 tr af dårlige aktielån over markedet. Sælg stævner. Køb ikke dips."

Tidligere havde han peget på de vigende renter og den generelle nedtur på obligationsmarkedet og de forestående rentestigninger som en dårlig nyhed for Nasdaq og kryptovalutaer.

Han udtalte dog , at aktiemarkedet og krypto vil forblive sårbare over for yderligere råd, hvis kurserne gik op. For ham ville højere renter få de 10-årige statsrenter til at springe til 2%, hvilket ville presse krypto og aktier ned.

På trods af denne fremskrivning mener Galaxy Digital-chefen, at kryptovalutaer har en chance for at hoppe fra de seneste lavpunkter. Han bemærker, at kryptorummet allerede har følt smerten og i øjeblikket ser ud til at "en vis købspres".

Men han advarer om, at den forventede upside måske ikke kommer, medmindre aktiemarkedet dæmper faldet fra år til dato. Hvis aktierne fortsætter med at stige, forudser Novogratz en "hård tid." Han mener, at et scenario, hvor aktiemarkederne synker endnu dybere, vil begrænse ethvert potentielt rally for krypto.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support. Finally, the best traders get good at gallows humor 😂 — Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022

Alle de ti bedste kryptovalutaer efter markedsværdi er i øjeblikket nede med to cifrer. Salget har tørret milliarder ud af den samlede kryptomarkedsværdi og reduceret den med 11% for at presse den under $2 billioner.

Ifølge Stash CEO Brandon Krieg tilbyder de kraftige fald på tværs af krypto en "perfekt" mulighed for detailinvestorer til at få eksponering for kryptovalutaer.

Over ved aktier er Nasdaq faldet 2,4 % fredag efter at have indført en korrektion tidligere på ugen med et fald på 10 %. S&P 500 sporer også enorme tab for ugen, i øjeblikket 1,4 % ned.