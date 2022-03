Live NuCypher-prisen er i dag $0,57 med et 24-timers handelsvolumen på $377,2 millioner. Dens indfødte token NU er steget 25,37% i løbet af de sidste 24 timer. Dens partner NuLink har rejst $4 millioner fra en række kryptoinvestorer, herunder Coincu Ventures og CypherVenture.

Led ikke længere end denne korte artikel for mere information om NuCypher, om det er værd at investere i, og de bedste steder at købe NuCypher.

Da NU er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe NU ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe NU lige nu:

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder NU.

NuCypher er et decentraliseret adgangskontrol og nøglestyringssystem, en krypteringstjeneste til offentlige blockchains. Det tilbyder end-to-end krypteret datadeling på offentlige blockchains og decentraliserede lagringsløsninger.

NuCypher giver brugerne mulighed for at dele private data mellem et antal deltagere i offentlige konsensusnetværk ved hjælp af proxy-rekryptering (PRE) teknologi.

Ifølge NuCypher gør denne dekrypteringsteknologi den meget mere sikker og beskyttet end traditionelle blockchain-projekter baseret på offentlig nøglekryptering.

NuCypher (NU) er de indfødte tokens, der bruges på det større NuCypher-netværk. De bruges til at tilskynde netværksdeltagere til at udføre nøgleadministrationstjenester.

De bruges også til staking for at køre en NuCypher-arbejderknude. NuCypher-netværket er beskyttet mod ondsindet indsats og vil automatisk skære en mistænkt brugers belønninger.

NuLink samarbejder med NuCypher og har modtaget en Polkadot Web3 Foundation-bevilling. Det bygger bro mellem NuCypher-netværket til Polkadot, Heco, Near og PlatON og vil samarbejde med flere økosystemer for inter blockchain-funktioner.

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

Ifølge Cryptonewsz vil prisen på NU stige til $0,9 i første halvår af 2022. Til sidst vil det gøre en meget sund investering, da 1 NU vil handle for $1,15 ved årets udgang, det dobbelte af den nuværende pris.

🔥#NU's 1d chart showing STRENGTH towards the target at $1.56 but this may only be minimal compared to what it is set up to show! $NU is on EXTREME ALERT as it is setup to climb over 171% more to reach this target and can do so QUICKLY! #NuCypher can NEAR 3X from here… https://t.co/2e1mARWyht pic.twitter.com/JG8BRs84TO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 27, 2022