Efter en træg start på 2022 er Oasis Network (ROSE) endelig ved at stige kraftigt. Tokenet ser ud til at have klaret kryptostormen set i løbet af de sidste 7 dage og er nu stærkt på vej op. Men kan denne optrend faktisk vare ved? Her er nogle højdepunkter først:

I skrivende stund handlede ROSE til $0,4203, en stigning på næsten 25% i 24-timers intradag handel.

Oasis Network har markeret sig som et hurtigt voksende alternativ til Ethereum og har fortjent sin plads på markedet.

Tokenet er nu over dets 20- og 50-dages simple glidende gennemsnit, en indikation af en bullish justering.

Datakilde: Tradingview

Oasis Network (ROSE) – Prisforudsigelse og analyse

Oasis Network (ROSE) har oplevet et massivt prisopsving i de sidste par dage. Selvom kryptomarkedet generelt er faldet, overgår ROSE hver anden mønt lige nu. I skrivende stund steg tokenet 25% i 24-timers intradag handel.

ROSE har også parret nogle af de tab, vi så i den seneste uge. Selvom det stadig er faldet omkring 1,26 % i de sidste 7 dage, er det stadig langt bedre sammenlignet med gennemsnittet på markedet.

Vi har også set prishandlingen stige over 20- og 50-dages SMA'er, hvilket tyder på, at der stadig er mere bullish momentum at komme på kort sigt. Det relative styrkeindeks eller RSI er også i den neutrale zone, hvilket er et andet positivt tegn for tyre. Med disse indikatorer er det sandsynligt, at ROSE vil fortsætte denne optrend på kort sigt.

Burde du købe Oasis Network (ROSE)?

Oasis Network (ROSE) ses som et seriøst alternativ til Ethereum. Blockchainen har faktisk afsat 160 millioner dollars til at tilskynde udviklere til at skabe på sin kæde.

Selvom den stadig har et stykke vej at gå for at indhente Ethereum, har det indtil videre klaret sig ganske godt. For den langsigtede kryptoinvestor er dette et godt token at købe.