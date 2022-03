OMG blev noteret under parret OMG/USDC på Bitrue i går, hvilket førte til en stigning i OMG Networks indfødte token. Den 99. største mønt efter markedsværdi handles i øjeblikket for $4,42.

Led ikke længere end denne korte artikel for at finde ud af, hvad OMG er, om du skal købe det, og de bedste steder at købe OMG i dag.

Top steder at købe OMG nu

Da OMG er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe OMG ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe OMG lige nu:

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til OMG

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder OMG.

Hvad er OMG?

OMG Network, tidligere kendt som OmiseGo, er en ikke-forvarende, lag-2 skaleringsløsning bygget til Ethereum blockchain.

Det er designet til at give brugere mulighed for at overføre ETH- og ERC20-tokens betydeligt hurtigere og billigere, end når de handler direkte på Ethereum-netværket.

Netværket er baseret på en ny skaleringsløsning kaldet MoreViable Plasma, som bruger en sidechain-arkitektur til at gruppere flere transaktioner uden for kæden i en batch, som derefter kan verificeres som en enkelt transaktion på Ethereum-rodkæden.

Ifølge OMG Network har denne teknologi potentialet til at skalere Ethereum til tusindvis af transaktioner i sekundet (TPS). OMG bruges til at betale gebyrer på netværket.

Burde jeg købe OMG i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

OMG prisforudsigelse

Ifølge analytikerplatformen Price Prediction vil OMG nå op på mindst $5,37 i år. Det kan gå op til $6,30 med den gennemsnitlige handelspris på $5,53. I 2023 vil 1 OMG være mindst $7,60 værd.

Det højeste, det kan gå til næste år, er $9,16 med en gennemsnitspris på $7,88 i løbet af året. I 2024 vil minimumsniveauet være $11,17. OMG kan gå op til $13,18 på to år.

