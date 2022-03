GameFI er dukket op som en af de hotteste trends inden for krypto, og det er der gode grunde til. Disse aktiver vokser utrolig hurtigt, og investorer forsøger at udnytte denne vækst bedst muligt. Så her er hvorfor GameFI er den næste store ting:

Det er en ny branche med masser af potentiale til at vokse.

Projekter såsom Axie infinity viser, at GameFI kan levere en masse værdi.

Der flyder flere institutionelle penge ind i GameFi.

For folk, der ville elske at eje nogle GameFI-kryptoprojekter, er der nogle muligheder at overveje. Her er vores liste:

Verasity (VRA)

Verasity (VRA) er en videodelingsplatform, der giver skabere mulighed for at tjene tilskrivning og indtjening fra deres videoer. Nu vil du bemærke, at Verasity faktisk ikke er et spiltoken. Men i de seneste år har videoer i spillet fået en masse kærlighed på Verasity.

Datakilde: Tradingview

Dette kan potentielt være den næste grænse for decentraliseret udgivelse af spilvideoer. Dette inkluderer ting som Esports. På pressetidspunktet handlede VRA til $0,02029.

My Neighbor Alice (ALICE)

Dette multiplayer blockchain-spil er designet til at konkurrere med folk som Axie Infinity. Det tilbyder NFT-baserede belønninger til spillere og et indsatstoken for investorer for at optjene belønninger.

My Neighbor Alice (ALICE) har også en dedikeret NFT-markedsplads, hvor genstande i spillet kan købes og sælges. NFT'erne kan også sælges i andre blockchain-netværk. På pressetidspunktet blev tokenet solgt til $5,95 med en markedsværdi på $182 millioner.

Crabada (CRA)