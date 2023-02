Opsummering af januar: Tyre tilbage på toppen, men alle øjne er rettet mod Federal Reserve

Vigtigste konklusioner

Kryptovaluta melder om den bedste januar i næsten et årti

68% af Bitcoin-forsyningen er i overskud, sammenlignet med 50% i starten af januar

Korrelationen mellem Bitcoin og risikoaktiverne er tæt på alle tiders højdepunkt, hvor Federal Reserves rentepolitik fortsætter med at holde på nøglen

Det er vigtigt at fejre sejrene, ikke? Og wow, havde kryptovaluta investorerne brug for en sejr. Efter et år fyldt med konkurser, anholdelser, fyringer og røde diagrammer er det nye år kommet godt i gang.

Faktisk var januar kryptovalutaernes bedste måned siden 2013. Lad os derfor grave lidt dybere ned og se på nogle opsummerende statistikker fra bannermåneden, og få et overblik nu, når vi vender siden om til februar.

Finansieringsrenten er positiv

Ved at åbne måneden til $16.600, så lukkede Bitcoin handlen i januar til $23.100, og kunne således melde om en glimrende gevinst på 39%.

Finansieringsrenten er den pris, som de handlende betaler for enten at forlænge eller shorte et aktiv på futures-markedet. Hvis finansieringsraten er positiv, så betyder dette, at lange handler er dominerende, og at de lange handlende betaler korte handlende for positioner. Det omvendte gælder også, hvilket betyder, at en negativ finansieringssats betyder, at de korte handlende betaler de lange handlende.

Dette betyder, at selvom dette er langt fra perfekt, så er det en anstændig målestok for markedsstemningen. Ser man på kursen i hele januar, så var den positiv alle dage undtagen to, da tyrene regerede.

Bitcoin-handlerne er tilbage i profit

Den bedste måde at opsummere kryptovaluta markedets formue i denne måned på er ved at se på mængden af udbud i profit. Tingene endte ret hårdt sidste år, med halvdelen af den 19,3 millioner cirkulerende forsyning af Bitcoin i overskud.

Spol tiden frem 31 dage, og dette tal er nu oppe på 68%.

Vejen tilbage er lang

Jeg skrev selvfølgelig i går om, hvor alvorlige skaderne i 2022 var. Dette er ikke tilfældet med en lille smule velvalgt pleje, der vender markedets formuer rundt. Branchen er stadig belejret af dårlige nyheder, hvor fyringer og konkurser langt fra er overstået, hvis de sidste par uger er noget at gå efter.

Krypto, mere end nogensinde, følger simpelthen makro. Der er intet andet, der forårsager dette rally. Og med mødet i den amerikanske centralbank i eftermiddag i forbindelse med at skitsere deres seneste rentepolitik, så kunne stigningen vendes ret hurtigt eller endda øges yderligere, alt afhængigt af formand Jerome Powells ord.

Korrelationerne forbliver skyhøje

Tag ikke mit ord for det. Et hurtigt kig på korrelationerne her viser, hvor meget Jerome Powell holder Bitcoin i hånden.

Der er en ironi derinde et eller andet sted; en legion af kryptovaluta handlende, der venter nervøst på ord fra formanden for en centralbank for at finde ud af, hvor Bitcoin og resten af markedet er på vej hen. Hvad var det med en hedge fortælling ?

Og hvis korrelationen mellem markedet og Bitcoin var stejl, så kan du vædde din Satoshi på, at den er endnu højere mellem Bitcoin og resten af markedet. Lige siden vi gik over til denne nye æra med højere renter omkring april 2022, så har Fed holdt Bitcoins hånd i et stadigt strammere greb, og Bitcoin har holdt enhver anden kryptovaluta i hånden.

Afsluttende tanker

Det har været en fantastisk måned for krypto, som har kastet minder op om de eksplosive løb, som de var i stand til tilbage i de gode gamle dage på tyremarkedet.

Med Federal Reserves offentliggørelse af sin seneste rentepolitik i eftermiddag, så kunne markederne vise volatilitet, med impuls til dette seneste rally, sammen med en brat indskrænkning, både på kort afhængigt af den tone, som formand Jerome Powell antager.

På lang sigt er området stadig ved at komme sig efter de mange negative begivenheder i det forgangne år, og Bitcoin der handler som en gearet satsning på Nasdaq er langt fra ideel.

På trods af de fundamentale forhold, der minder om en råvare, og store drømme om fremtiden, så er Bitcoin indtil videre stadig et meget spekulativt aktiv. Og hvad angår resten af kryptovalutaerne? Så skal du blot kopiere og indsætte Bitcoin-analysen, mens du skruer volatiliteten op et hak (eller tre).