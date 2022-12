Over $933,000 tokens solgt i Metacades Beta Presale, kun 12% tilbage før der er udsolgt

Kryptovaluta investorerne skynder sig i retning af Metacades beta-fase presale for at købe tokens til den laveste pris. Verdens første play-to-earn arkade Metacade åbnede sit forsalg med 1 MCADE token til $0,008. Blockchain-gaming nykomlingen har fået en varm velkomst fra kryptovaluta fællesskabet med MCADE-tokens til en værdi af over $933,000, der er solgt i beta-stadiet på under 18 dage

Når beta-stadiet lukker vil MCADE-prisen stige til $0,01 pr. token – en stigning på 25%. Ved udgangen af forsalget vil tokenets pris være steget med over 2,5x til $0,02 pr. MCADE.

I skrivende stund er utrolige $933,000 allerede blevet hældt ind i projektet siden Metacade-forsalget åbnede. Der er kun 12% tokens tilbage før fase et begynder, så det er afgørende at købe dine MCADE-tokens nu før prisen stiger.

Hvad er Metacade?

Metacade er den næste store ting indenfor metaverse og P2E-gaming. Platformen vil være hjemsted for en enorm række af arkadespil, hvor spillerne kan tjene, konkurrere og komme i kontakt med de andre spillere.

Metacade vil også være hjemsted for den hotteste gaming alfa og anmeldelser, ranglister over, hvad der trender på platformen og på tværs af GameFi-området, og en hub, hvor brugerne kan chatte i realtid med de andre ligesindede spillere.

Metacade er ikke kun for hardcore-spillere: platformen byder på noget for enhver smag. Investorerne kan også stake deres MCADE-tokens for at optjene belønninger. Iværksættere og udviklere kan bygge spil på platformen, der støttes af et finansieringsinitiativ kendt som Metagrants. Jobsøgende kan oven i købet finde deres nye roller indenfor Web3.

Denne fællesskabsdrevne blockchain-spilplatform vil tage GameFi-platformen med storm med dens enorme vifte af Web3-forward funktioner, der tillader spillere virkelig at tage kontrol over deres spiloplevelse, og efterlade de traditionelle spil langt bagefter.

Platformens ultimative mål er at opbygge en platform, som spillerne ønsker sig, og give dens fællesskab mulighed for at forme fremtiden indenfor gaming og samtidigt tjene penge, mens de gør det. I sidste ende vil Metacade overgå til en DAO, hvilket giver platformens fællesskab mulighed for fuldt ud at kontrollere og fortsætte med at bygge den platform, som de elsker.

Sådan køber du $MCADE-tokens

MCADE-tokens kan købes på Metacade.co . Her er nogle nemme trin til at få fingrene i nogle Metacade tokens, før tokenet rammer de store børser, og prisen efterfølgende skyder op.

TRIN 1

Opret en kryptovaluta wallet. Metacade er bygget på Ethereum blockchainen, så sørg for, at du har en wallet, der er kompatibel med ETH. De wallets, der understøttes af Wallet Connect , er velegnede. Metacade-teamet anbefaler Metamask for en glattere købsoplevelse.

TRIN 2

Invester i noget kryptovaluta. Metacade kan købes med både ETH og USDT, så sørg for, at du har nok af en af disse valutaer i din wallet før du køber MCADE.

TRIN 3

Tilslut din wallet til Metacade hjemmesiden og få adgang til DEX . Du får nu mulighed for at omveksle dine ETH til $MCADE. Indtast det beløb du ønsker at købe, og klik på “køb”.

Her er nogle yderligere oplysninger om, hvordan du køber $MCADE .

Metacade forsalget har fået en flyvende start

Med de nuværende beta-presale tokens, der lige nu sælges hurtigt, så har der aldrig været et bedre tidspunkt at deltage i et fantastisk GameFi-projekt i sin tidlige fase.