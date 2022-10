PODCAST: en snak med IOTAs Christian Saur om alt, der har med IOTA at gøre

Det nuværende bjørnemarked er ikke IOTAs første rodeo.

Den “blockchain-løse blockchain” er ikke en nybegynder indenfor kryptovaluta verdenen, og er tilstrækkeligt gammel og intelligent til at gøre god brug af sine oplevelser fra den seneste kryptovaluta vinter i kølvandet på euforien fra 2017.

I denne uge på CoinJournal-podcasten talte jeg med IOTAs Christian Saur om alt, der har med IOTA at gøre, såvel som kryptovaluta markedet som helhed.

Der var meget at diskutere. Nogle investorer kan måske huske IOTAs kæmpe stigning tilbage i 2017, og dette var et af de få tokens, der overlevede det efterfølgende bjørnemarked, der dog ikke overskyggede højdepunkterne fra det seneste tyremarked under COVID.

Men mere end noget andet fremhæver dette blot, hvor voldsom spekulationen var dengang, og Christian har nogle interessante synspunkter om manglen på nytteværdi og IOTA’s markante udvikling siden da – i lighed med, hvad vi har oplevet hos mange af de andre større kryptovalutaer.

Og DeFi – IOTA foretager nu konkrete tiltag for at øge sin tilstedeværelse i rummet. En af de ting, som jeg altid understreger overfor folk i min analyse, er det faktum, at under den seneste smitte, der spredte sig som ringe i vandet gennem kryptovaluta markederne, så fungerede DeFi præcis som planlagt. De dårlige spillere såsom Celsius, Three Arrows Capital og andre var alle CeFi-selskaber.

DeFi levede lige præcis op til sine løfter – likvideringerne foregik lige efter tidsplanen – fuldstændigt som de var kodet til at gøre – og blockchainen løj ikke. Intet gik galt; intet gik i stykker. Selvfølgelig kan Terra muligvis regnes som værende DeFi, men dette var snarere på grund af en mangelfuld model, og ikke så meget problemer med selve DeFi. Vi talte om disse begivenheder, og hvordan DeFi reagerede på dem.

Det var sjovt at snakke om en mønt, der har eksisteret så længe og har set alt dette før. Giver det investorerne ekstra ro i sindet?

Sidste måned blev Shimmer-netværket lanceret, og Christian sammenligner det med en slags IOTA-udgave af “hvad Kusama er for Polkadot”. Det var også rart at høre om en fair lancering, hvor en stor del af de udbudte tokens ikke gik til insiderne, hvilket man bestemt ikke kan sige om mange af det seneste projekter.

Vi talte også om, hvordan det er at lancere en så stor opgradering midt i et bjørnemarked, der er blottet for næsten enhver form for positiv stemning. Vi gik også i dybden med, hvad den lige præcist er for en størrelse, og hvad alt dette betyder for IOTA fremover.

Sidst men ikke mindst, så er det altid dejligt at høre om de personlige rejser ind i kryptovaluta. Christian fortalte mig, hvordan han i sin tid stødte på IOTA, og hvordan han besluttede sig for at gå all-in og springe i med begge ben i kryptovaluta vandene.

Dette er dog kun en smagsprøve – hele podcasten kan fanges via et af de nedenstående links.

CoinJournal podcastens hjemmeside

CoinJournal Spotify

CoinJournal YouTube