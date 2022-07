Memes. Jeg tror mere end noget andet, at det gådefulde koncept der omringer meme-investeringen symboliserer, at vi rent faktisk lever i en simulation.

Hvem kan glemme januar 2021, hvor en flok Redditors tog kampen op mod Wall Street og pumpede aktiekursen på Gamestop op til næppe troværdige niveauer? Og hvad med Dogecoin – der er kryptovalutaen, der blev skabt som en vittighed – for blot at blive adopteret af verdens rigeste mand og nå en markedsværdi på næsten $90 milliarder?

Hokkaido Inu var en af de mange memes, der red med på Dogecoins succes. Med et toppunkt med hensyn til markedsværdi på $800 millioner, så blev mønten siden forladt af grundlæggerne og styrtdykkede efterfølgende med 99%. Tyremarkedshysteri, ikke sandt?

I dag genopfinder den sig selv som en DeFi-spiller “drevet af memes”. Uanset hvad du mener om memes, så er de som det allermindste bestemt interessante. Der er selvfølgelig en mørk side, hvor uskyldige detailinvestorer nogle gange bruges som exit-likviditet i, hvad der svarer til en pump-and-dump ordning fra skabernes side. Og så er der hele spørgsmålet om regulering – hvad skal egentlig være tilladt?

Men der er dog også nogle spændende netværkseffekter, da et fællesskab på tusindvis – nej, millioner af brugere – er meget værd, uanset hvordan du vender det. Så hvordan forvandler man dette fællesskab og denne branding til en legitim virksomhed? Dette er netop hvad HOKK Finance, i håbet om at rejse sig fra Hokkaido Inu meme-møntens aske forsøger at gøre.

Mark Basa har været i krypto siden 2011, og har arbejdet på en lang række forskellige projekter og områder. Han er vidt bevandret indenfor rummet, og i dag er HOKK et af hans fokusområder, hvor han til dagligt arbejder som direktør efter at være kommet med i projektet efter oprindeligt blot at have været en almindelig køber.

Jeg satte mig ned med Mark i det seneste afsnit af CoinJournal-podcasten for at diskutere alt, hvad der har med memes at gøre – den mørke side, svindel, eufori, netværkseffekter, regulering, hvorfor de er noget værd og meget mere.

Denne podcast var en anderledes oplevelse, og vi havde det sjovt. Og hvorfor ikke? Det hele er alligevel en simulation.

Spotify linket kan findes -> her