PODCAST: kryptovaluta iværksætter og Mirai Labs grundlægger Corey Wilton fortæller sin historie

Jeg havde en temmelig interessant gæst på CoinJournal-podcasten i denne uge.

Serie-iværksætteren Corey Wilton fortalte mig sin historie. Han er en gut fra Guldkysten i Australien, der ikke havde held med at komme ind på universitetet. I dag driver han en metaverse virksomhed, Mirai Labs, ud af Vietnam med 75 ansatte, og han har nogle gode fortællinger fra de sidste par års hysteri.

Ærlighed kan være en vanskelig ting at finde indenfor kryptovaluta, men Corey har dog fundet denne kvalitet. Han er god til at diskutere den mørke side af kryptovalutaerne – de forskellige “Pump and Dumps”, svindelnumrene og de utallige andre problemer – han dykkede også ned i hans egne fejltagelser og de forhindringer, han stod overfor undervejs, herunder et mislykket firma inspireret af Dollar Shave Club.

For iværksættere indenfor rummet – eller faktisk også for iværksættere udenfor rummet – så er denne podcast værd at lytte til (tilgiv mig min bias). Der er her mange lektioner, som Corey har opsnappet på trods af sin unge alder, og det er interessant at høre ham tale disse igennem.

Vi talte selvfølgelig også om blockchain-spil og kryptovaluta helt generelt. Sektoren har tydeligvis trukket sig massivt tilbage, og vi diskuterer dette nye klima, og hvordan de lette gevinster på tyremarkedet for længst er forduftet.

Jeg nød især den utroligt ærlige vurdering af en lang række projekter, der blot forsøger at symbolisere hvad som helst, uanset brugssituationerne. Tyremarkedet er sindssygt at se tilbage på lige nu, men Corey befandt sig lige midt i det og har nogle medrivende historier at fortælle om perioden.

På trods af lanceringen af metaverse-racerspillet Pegaxy for blot et år siden, så ramte projektet hurtigt næsten 500.000 brugere før bjørnemarkedet ramte.

Corey er nu opsat på at bygge, forbedre deres spil under udvikling og trække på alt, hvad han indtil videre har lært. Det her var en sjov podcast.

