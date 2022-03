De sidste 30 dage har vist sig meget vanskelige for Polkadot (DOT) . Mønten er faldet hurtigt, inklusive Total Value Locked eller TVL. Men på trods af denne nedadgående tendens er der stadig en chance for, at DOT kan vende tilbage på kort sigt. Her er alt hvad du behøver at vide.

Total Value Locked (TVL) på DOT er faldet med næsten 78 % på kun en måned.

Men DOT forsøger at konsolidere, og det kan vende tilbage på kort sigt.

I skrivende stund handlede mønten til $17,51, stort set uændret i de sidste 24 timer.

Datakilde: Tradingview

Polkadot (DOT) – Hvor hurtigt kan det vende tilbage?

En trendvending for DOT er ikke langt væk. Når man kigger på prishandlingen, er nedtrenden faktisk stagneret. Dette kunne tyde på, at DOT måske konsoliderer sig og forsøger at finde tilstrækkelig efterspørgsel.

Men faldet i TVL er et stort slag for investorernes tillid. På kun en måned har Polkadot mistet over 78 % i TVL. Det vil tage tid at inddrive disse tab, men selv da kan prisen stige meget hurtigere. De tekniske indikatorer er trods alt bullish.

For eksempel forbliver DOT stadig over sin 50-dages SMA, selv efter TVL-dykket. Relative Strength Index, en afgørende momentumindikator, peger også i retning af en bullish tendens. Selvom vi ikke er klar over, hvor langt mønten kan stige, når den nedadgående tendens vender, er en gevinst på omkring 30 % stadig mulig.

Bedste tidspunkt at købe Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) er en Ethereum-skaleringsløsning, der oplevede enorm vækst sidste år. Nogle af disse gevinster forsvinder dog, men lad dig ikke blive narret af dette.

Polkadot forbliver en kraftfuld cross-chain-løsning, der vil have en stor rolle at spille i blockchain-evolutionen. Dette er grunden til, at det nylige dyk i prisen giver dig den bedste chance nogensinde for at købe på et meget godt indgangspunkt.