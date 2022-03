Gavin Wood, grundlæggeren af blockchain-platformen og kryptovalutaen Polkadot (DOT), har netop doneret 5,8 millioner dollars i DOT til Ukraine.

Ifølge en DOT- transaktion , som Polkadot-grundlæggeren lige har delt, er den samlede donation på 298.367 DOT-tokens.

DOT/USD handles for omkring $19,33, og derfor står Woods donation på omkring $5,8 millioner.

Wood havde i denne uge lovet at donere 5 millioner dollars til den ukrainske regering, hvis de postede en Polkadot-adresse ud over Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Tether (USDT) adresser, der blev åbnet efter sidste uges russiske invasion af Ukraine.

Wood lovede 5 millioner dollars, hvis Ukraine tilføjede en DOT-adresse

Tidligere tirsdag den 1. marts 2022 meddelte Ukraine, at det nu accepterer kryptodonationer i Polkadot.

I et tweet udsendt fra den officielle regeringskonto takkede de ukrainske myndigheder det globale samfund for de donationer, der er modtaget indtil videre. De frigav en DOT-adresse og bemærkede, at de også kunne acceptere donationer i andre kryptovalutaer.

"Befolkningen i Ukraine er taknemmelige for støtten og donationerne fra det globale kryptosamfund, mens vi beskytter vores frihed. Vi accepterer nu også Polkadot-donationer: $DOT : 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv. Flere kryptovalutaer skal snart accepteres," lød tweetet .

Gavin Wood afgav sit løfte via et svar på den ukrainske regerings tidligere bøn om flere donationer. Selvom han blot kunne have doneret i BTC, ETH eller USDT, ser Woods anmodning om en DOT-adresse ikke ud til at være så dårligt et skridt trods alt for den ukrainske regering.

Tilføjelsen af Polkadot-kryptovalutaen kan åbne donationskurven for flere mennesker, hvilket øger indsatsen for at støtte kampen mod Rusland og tilbyde humanitær hjælp til et voksende antal mennesker.

DOT-adressen har lidt over 6 millioner dollars i skrivende stund, men beløbet kan vokse hurtigt, som det har været vidne til med BTC og ETH i løbet af den seneste uge.