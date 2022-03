Polker (PKR) er steget 5 % i intradag-handel, efter at det annoncerede tidlig adgang til dets kommende play-to-earn-spil. Det NFT-inspirerede spil forventes at positionere Polker som en forstyrrende kraft i GameFi i løbet af de kommende måneder. Her er hvad vi ved indtil videre:

På pressetidspunktet handlede PKR til omkring $0,03923, en stigning på omkring 5%.

Den tidlige adgang til spillet vil være begrænset fra nu af, åben for kun 500 personer.

Polker håber dog, at det fulde spil vil være online i 1. kvartal 2022.

Datakilde: Tradingview

Polker (PKR) – Hvor er det på vej hen?

Interessen for GameFi eller blockchain-spil vokser. Efter at projekter såsom Axie Infinity slog rekorder i vækst sidste år, kigger flere investorer på innovative nye projekter omkring dette område. Polker (PKR) har gjort det ganske godt i denne henseende.

Projektet er i øjeblikket ved at udvikle et meget ventet play-to-earn-spil, der også vil blive infunderet med NFTs handel og indsats. Selvom spillet endnu ikke er lanceret, ville dette være et godt tidspunkt at komme ind på PKR. Tidlige indikationer tyder på, at P2E-spillet vil blive udgivet senere på måneden.

Derudover har Polker også sikret sig værdifulde samarbejder med Polygon og får finansiering fra kryptosværvægtere såsom Master Ventures, Chainlink og andre. Indtil videre er der allerede gennemført fire beta-tests for P2E.

Hvornår bør man købe Polker (PKR)?

GameFi er selvfølgelig meget konkurrencedygtig, og der er mange projekter under udvikling. Men den hastighed, hvormed Polker har bevæget sig for at udvikle og lancere sin P2E, er imponerende.

Det faktum, at projektet har opbakning fra bemærkelsesværdige navne på kryptomarkedet, er et stort plus. Det ville være bedst at købe før det officielle spil lanceres. Selvom det officielt forventes at ske i denne måned, har vi set forsinkelser før.