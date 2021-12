Pompliano fortalte CNBC i et interview, at Bitcoins energiforbrug fortsætter med at blive mere og mere effektivt, efterhånden som det skaleres og minearbejdere udnytter flere vedvarende energikilder.

Pomp Investments grundlægger og populære Bitcoin-podcaster Anthony “Pomp” Pompliano siger, at samtalen omkring Bitcoins energiforbrug og hvor effektivt det er, i høj grad lider under “to nøglepunkter”, som folk har en tendens til at gå glip af.

Han sagde dette under et interview på CNBC's "Squawk Box", hvor han kort fremhævede problemerne med Bitcoins volatilitet og energiforbrug.

Han fortalte programmets vært Joe Kernen, at når folk fortsætter med at diskutere Bitcoins energiforbrug, skal de notere sig følgende:

Bitcoin bliver mere energieffektiv, når den skalerer

Ifølge ham er den første det "lineære forhold mellem energiforbrug og det amerikanske dollarsystem." Han fortsætter med at forklare, hvorfor det er vigtigt for samtalen at tage dette punkt til efterretning.

“For at understøtte flere brugere og flere transaktioner er vi nødt til at forbruge mere energi. Vi har brug for flere datacentre, flere bankfilialer, flere pengeautomater osv.,” tilføjede han.

På den anden side, forklarede han, har Bitcoin blockchain ikke den samme slags lineære forhold set mellem fiat-økosystemet og energiforbrug. Han bemærkede, at uanset hvor mange transaktioner der føjes til en blok under transaktionsbehandlingen, er mængden af forbrugt energi den samme.

"Når det skaleres, bliver Bitcoin mere og mere effektivt, fordi du kan pakke mere økonomisk værdi ind i hver af disse blokke, mens du i et ældre system skal bruge mere energi, når du skalerer."

"Vigtige ting i verden bruger energi"

Pomp siger også, at der ikke er noget at undskylde for, når det kommer til spørgsmålet om Bitcoins energiforbrug. Efter hans opfattelse bruger "vigtige ting i verden energi "

Han peger på den voksende brug af vedvarende energi i Bitcoin-minedrift og siger, at skiftet til alle disse nyere grønnere energikilder driver forskning og udvikling i industrien for vedvarende energi.

Før han dykkede ned i energiforbrugsspørgsmålet i showet, havde Pompliano først talt om en vigtig metrik – Bitcoins volatilitet.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB — Squawk Box (@SquawkCNBC) December 27, 2021

Han bemærkede, at BTC-prisen havde to 50%+ træk i 2020 og har set over seks 20%+ korrektioner i år. Der har også været bemærkelsesværdigt store prisspring, men han mener, at den bedste måde at se på volatilitet er værdien af den amerikanske dollar, hvor Bitcoin-kursbevægelsen er denomineret.

Hvis du tænker på det på denne måde, forklarer han, vil du opdage, at USD faktisk også er "hyperflygtig."