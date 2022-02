Amerika skal "blive meget seriøs omkring [sin] Bitcoin-strategi som en nationalstat," sagde Pompliano.

Bitcoin er en amerikansk teknologi "ud fra et etos synspunkt," tilføjede han.

Det meste af salgspresset omkring BTC kommer fra kortsigtede indehavere og institutionelle handlende, der sandsynligvis vil være positioneret med tab.

Antony Pompliano, medstifter af Morgan Creek Digital og glødende Bitcoin-tyr, har opfordret USA til at tage føringen i at omfavne Bitcoin.

I en tale til CNBC's "Squawk Box "-anker Andrew Ross Sorkin sagde Pompliano, at USA er nødt til at tage dette skridt ud fra en "utilfældig chance, at 0,01 %, at den amerikanske dollar ender ikke med at være den globale reservevaluta, der bruges af hvert enkelt land i verden."

Investeringsanalytikeren betegnede dette som et spørgsmål om national sikkerhed og bemærkede, at flere og flere amerikanske politiske figurer er begyndt at tale om Bitcoin-adoption på nationalt plan.

Han siger dog, at USA ikke ser ud til at have en strategi for, hvordan man tager initiativ og bliver den førende destination for denne transformative teknologi.

Ifølge ham ville Amerika gøre klogt i at være den største indehaver af Bitcoin – og bemærker, at det (BTC) er den største decentraliserede digitale valuta, der ikke er under kontrol af nogen enkelt enhed.

Omkring 30 % af Bitcoins hashrate er i USA efter sidste års udvandring af prægningsarbejdere fra Kina til landet og andre venlige steder. Men på trods af dette mener analytikeren, at USA skal have en strategi.

"Vi er nødt til at blive meget seriøse omkring, hvad der er vores Bitcoin-strategi som nationalstat," sagde han til Sorkin under "Squawk Box"-showet.

Pompliano bemærkede, at USA er nødt til at tage en ledende rolle fremadrettet:

"Bitcoin er en amerikansk teknologi fra et etos synspunkt. Det handler om censurmodstand, det handler om ytringsfrihed; det handler om selvsuverænitet og individuelle rettigheder."

Hans kommentarer kom, da markeder over hele verden så ud til at hoppe fra et skarpt udsalg udløst af Ruslands invasion af Ukraine. Bitcoins værdi var faldet til under 35.000 $, da det så ud til, at sælgere ville presse den til kritisk støtte omkring 30.000 $.

Om Bitcoins prisbevægelse og udsalget sammen med aktier sagde Pompliano, at presset hovedsageligt er fra kortsigtede ejere og institutionelle handlende. Disse grupper af BTC-indehavere vil sandsynligvis være dem, der sælger med tab, mente han.

Langsigtede indehavere og de fleste mennesker er i profit, sagde han, baseret på den realiserede prismåling, der sætter den gennemsnitlige omkostningsbasis i midten af $20.000-regionen.

Og med Bitcoins afvisning over $38.000 i torsdags, siger Pomp, at meget af salgspresset kan "være bag os."