Vil kryptovaluta investorerne flygte fra Portugal efter indførelsen af kapitalgevinst skat?

I løbet af de sidste par år er Portugal blevet en sikker havn for kryptovaluta investorerne.

Mange investorer flyttede til landet i løbet af pandemien, da kryptovalutaerne steg til deres højeste niveau, men nu bliver tæppet trukket væk under dem.

Den portugisiske regering har nemlig foreslået en ny skattepolitik for kryptovaluta som en del af deres nationale budget for 2023. Indeholdt i det 450 sider lange dokument, der dækker alle de skattemæssige aspekter, så finder man en kapitalgevinst skat på 28% på kryptovaluta profitter.

Denne kapitalgevinst skat på 28% er standarden i Portugal, hvilket betyder, at landet nu ikke længere er et paradis for kryptovaluta investorerne. Der pålægges også en skat på 4% på gratis kryptovaluta overførsler, samt yderligere stempelafgifter i visse tilfælde.

Det er dog vigtigt at nævne, at enhver profit forbundet med salg af kryptovaluta, som har været holdt i mere end et år, stadig vil være fritaget for denne skat. Dette betyder, at den foreslåede kapitalgevinst skat i virkeligheden mere minder om en handelsskat.

Portugal har tidligere antydet om dette

Dette skridt kommer dog ikke som en overraskelse. Finansminister Fernando Medina meddelte tilbage i maj, at tiltaget om at bringe kryptovaluta indenfor kapitalgevinst nettet ville komme før snarere end senere.

Beslutningen kommer på baggrund af tiltaget om at omklassificere kryptovalutaerne som en investering i stedet for penge, hvilket betyder, at de nu vil blive inkluderet i kapitalgevinst skatten.

Lissabon og Madeira

Lissabon, der som bekendt er hovedstaden i Portugal, betragtes som et af de europæiske kryptovaluta knudepunkter – delvist på grund af de (tidligere? ) afslappede kryptovaluta love. Portugal tilbyder også en nemmere vej til opholdstilladelse end mange andre lande, hvilket blot yderligere har tiltrukket kryptovaluta investorerne.

Det bliver derfor interessant at se, hvordan dette vil påvirke tingene fremover. Kapløbet mellem de forskellige lovkredse om at etablere sig som europæiske kryptovaluta hotspots har været særdeles konkurrencedygtigt. Maderia, der er den portugisiske ø, hvorfra superstjerne fodboldspilleren Cristiano Ronaldo kommer fra, sendte et signal om deres hensigter i forbindelse med den seneste Bitcoin-konference i Miami ved at annoncere Bitcoin som lovligt betalingsmiddel.

Lugano, der er en lille by i Schweiz, er det eneste andet sted i Europa, hvor Bitcoin i praksis fungerer som lovligt betalingsmiddel. Udover Bitcoin, så fungerer stablecoinen Tether også i praksis som lovligt betalingsmiddel, mens en Lugano-specifik stablecoin også er på vej.

Afsluttende tanker

Mens bjørnemarkedet raser, og investorerne har ondt overalt, så er det vigtigt at holde i baghovedet, at man bliver nødt til at sørge for at ens profit bliver inkluderet i kapitalgevinst skatten.

Det vil derfor sandsynligvis ikke skade på kort sigt at opkræve kapitalgevinst skat. Husk også, at eventuelle gevinster fra mere end et år siden er immune. Og idet Bitcoin blev handlet til $69.000 for elleve måneder siden, så er det nok usandsynligt, at der er mange handlende, der er bekymrede over denne skat på 28% skat lige nu. Måske er der lys for enden af tunnelen?

Ikke desto mindre vil det blive interessant at holde øje med om kryptovaluta fansene nu vil begynde at etablere sig andre steder, idet Lugano og andre steder fortsætter med at presse på for at tiltrække deres digitale penge.