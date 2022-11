Portugal rykker ned på ranglisten af skattevenlige kryptovaluta lande, mens El Salvador fortsat ligger på førstepladsen

Vigtigste konklusioner

Portugal indfører en kapitalgevinstskat på 28% på kryptovaluta

El Salvador er fortsat den bedste skattedestination for kryptovaluta investorer

Caymanøernes afslappede skattelovgivning strækker sig også til kryptovaluta, hvilket placerer dem bag El Salvador som den næstbedste destination i verden

Syv af de tolv bedste lande er europæiske, efterhånden som de forskellige lande presser på for at etablere sig som kryptovaluta knudepunkter – herunder Slovenien, Malta, Georgien, Hviderusland og Tyskland

Bitcoin er i praksis en lovlig betalingsmetode i Madeira, Portugal og Lugano, Schweiz

De asiatiske lande Malaysia og Singapore har også venlige skattelove for digitale aktiver

Introduktion

Jeg skrev om indførelsen af en kapitalgevinstskat på 28% på kryptovaluta, der forventes i 2023, og hvordan dette kunne bringe Portugals mål om at blive det europæiske kryptovaluta knudepunkt i fare.

Efter at have talt med Paolo Ardoino, som ringede ind fra den schweiziske by Lugano, hvor Tether og Bitcoin i praksis er et lovligt betalingsmiddel, så begyndte jeg nu at spekulere over, hvilke lande der lå øverst på ranglisten med hensyn til kryptovaluta-venlige retskredse.

I den første del af det, der kunne ende med at blive til en artikelserie, vil jeg kigge på skat. Hvilke lande er verdens mest afslappede, når det kommer til kryptovaluta skattelovgivning?

Ved at opdele denne vurdering i tre brede områder – kortsigtet kapitalgevinstskat, langsigtet kapitalgevinstskat og indkomstskat – så har vi sammensat en tabel, der skitserer de mest skattevenlige lande i verden.

Dette kommer naturligvis med det kæmpe forbehold, at skat er en kompliceret affære, og at der findes mange smuthuller, ekstra hager og andre idiosynkrasier i disse love. Men baseret på et holistisk grundlag, så er nedenstående rangliste dog vejledende for, hvor du vil kunne se skattehadende kryptovaluta folk bevæge sig hen i fremtiden.

El Salvador er det største kryptovaluta skattely

Ikke ligefrem en overraskelse. El Salvador gør virkelig sit bedste, når det kommer til alt der har med kryptovaluta at gøre, og dette gælder også skat.

Der er ingen kapitalgevinstskat – hverken kortsigtet eller langsigtet – og stort set alle landets love er bygget op omkring at tilskynde til kryptovaluta udbredelse. Efter selv at have besøgt landet i sommers, så oplevede jeg på egen hånd tilskyndelsen til at bruge kryptovaluta. Navnlig omfatter alle lovene også de udenlandske investorer.

Den juridiske rådgiver for præsident Bukele, Javier Argueta, gjorde det klart, da han sagde “hvis en person har aktiver i Bitcoin og tjener et stort overskud, så vil der ikke være nogen skat…der vil ikke være nogen skat at betale af hverken kapitalforhøjelsen eller indkomsten” .

Han tilføjede, at “dette naturligvis gøres for at fremme de udenlandske investeringer”, og at landet derfor er 100% med ombord på Bitcoin-eksperimentet i det lille og smukke (vulkaner!) latinamerikanske land.

Caymanøerne lander på andenpladsen

Prøv bare at nævne Caymanøerne for en eller anden, og det første svar du får vil sandsynligvis være “skat”.

Det britiske oversøiske territorium, der ligger i det caribiske paradis, har nul selskabsskat, kapitalgevinstskat eller indkomstskat – på alle fronter. Derfor er der ikke noget specifikt for kryptovalutaerne, men disse love er dog blevet bekræftet som også at inkludere de digitale aktiver.

Øen med en befolkning på 65.000 mennesker er hovedsageligt afhængig af turisme for at finansiere deres lille økonomi, og kunne meget vel snart komme til at opleve, at mange kryptovaluta investorer trækker i badetøjet på for at tage en svømmetur i Det Caribiske Hav.

Europa presser på for kryptovaluta

Lugano, en by i Schweiz, og Madeira, en portugisisk ø, har i praksis erklæret Bitcoin som værende et lovligt betalingsmiddel (Tender har samme status i Lugano – jeg interviewede Paolo Ardoino om dette tilbage i marts).

Begge disse lande har også kryptovaluta venlige skattelove. Portugal blev diskuteret ovenfor, og selvom loven på 28% i kapitalgevinstbeskatning sender landet ned på listen til en sjetteplads, så er landet stadig et tilflugtssted for kryptovaluta fanatikere.

Schweiz placerer sig på en ottendeplads, men det er dog det europæiske land Slovenien, der på tredjepladsen måske overrasker mest. Landet sigter mod at vedtage en 10% flad skat for at omveksle kryptovaluta med fiat. Dette er relativt lavt set i det store perspektiv.

Men landet kan dog også prale af mange flere initiativer, og dets planer for fremtiden ser attraktive ud. På en ikke-afgiftsrelateret note, så er der også flere fysiske lokationer, der accepterer Bitcoin end i hele USA, mens landets største indkøbscenter hedder “BTC”.

Den anden europæiske nation, der er værd at nævne i denne sammenhæng, er Hviderusland, hvor der ikke er skat på mining, daghandel eller stort set noget som helst andet kryptovaluta relateret. Forbeholdet er dog, at det hele vil blive underlagt en revision i 2023. Der er naturligvis også andre bekymringer her – f.eks. landets tilknytning til Rusland midt i Ukraine-krigen – hvilket nok betyder, at de færreste kryptovaluta investorer vil ønske at flytte til landet på noget som helst tidspunkt i den nærmeste fremtid.

Alt dette kunne snart ændre sig

Selvfølgelig kan alt dette snart ændre sig – som vi har set med Portugal.

Tilsynsmyndighederne er stadig ved at indhente kryptovalutaerne, og dette hænger også sammen med skatten. Ikke nok med det, men der findes mange forbehold og undtagelser til ovenstående love, og reglerne ændrer sig også omkring de udenlandske investorer.

Indtil videre har ovennævnte lande dog skilt sig ud fra flokken, når det kommer til kryptovaluta skattelovgivning.