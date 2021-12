Wyoming-senatoren søger at give klar vejledning om regler for forskellige aktivklasser via et foreslået krypto lovforslag

Senator Cynthia Lummis forbereder sig på at bringe et omfattende lovforslag til kongressen, ifølge en rapport fra Bloomberg . Det nævnte lovforslag vil vedtage kryptobrugernes beskyttelse og give vejledning om aktiver og deres klassificering. Det vil også give vejledning om regulering af stablecoins og også definere, hvordan de digitale aktiver skal beskattes, rapporterede Bloomberg torsdag.

Lummis er en Bitcoin-fortaler og har længe været en forkæmper for gunstige kryptoregler. Hendes foreslåede lovforslag, hvis det bliver godkendt, vil gå langt i at afklare situationen vedrørende nuværende love og status for digitale aktiver i USA. Forslaget vil søge at etablere et tilsynsorgan under Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Securities and Exchange Commission (SEC) fælles jurisdiktion.

Allerede før valget til sit politiske sæde var senator Lummis en Bitcoin-fortaler, der ihærdigt forsvarede aktivet. Faktisk er hun en af de få politikere, der har accepteret kampagnedonationer i krypto; hendes hjemmeside tog bidrag i Bitcoin via BitPay. I en nylig op-ed satte hun spørgsmålstegn ved Jerome Powells og Lael Brainards nomineringer til Federal Reserve, da deres politiske håndtering af digitale aktiver stod i vejen for krypto i Wyoming.

Et opdelt hus, bogstaveligt talt

Senator Lummis har fået sit arbejde løst, og hun ved, at det ikke bliver nemt at få huset til at blive enige om hendes forslag. Den republikanske lovgiver sidder i øjeblikket i Senatets bankudvalg og vil håbe på at få hjælp til at normalisere digitale aktiver i landet gennem regler.

På sin Twitter-platform har senatoren opfordret vælgerne til at skubbe deres senatorer i retning af at støtte lovforslaget, da hun søger bipartisan medsponsorer fra et relativt splittet hus, hvad angår digitale aktiver.

For at enhver regulering kan sættes til afstemning i huset, kræves et minimum af 60 stemmer forfatningsmæssigt, hvor huset i øjeblikket er opdelt 50 – 50, demokrater – republikanere. Vicepræsident Kamala Harris holder den afgørende tiebreaker-afstemning, hvis det bliver nødvendigt.

Wyoming-senatoren erklærede hendes ejerskab af Bitcoin i oktober som krævet af Stop Trading on Congressional Knowledge Act. Lummis afslørede, at hun foretog købet i august – en afsløring, der kroner hende som Bitcoin-evangelist i den politiske kreds af regler. Ifølge en Wall Street Journal- rapport er det eneste andet medlem af Senatets Bankudvalg med direkte kryptoeksponering senator Pat Toomey.

Andre steder i Repræsentanternes Hus er der opstået spørgsmål om kryptoejerskab og andre digitale aktiver. Kongressens repræsentant Alexandria Ocasio-Cortez, der sidder i Repræsentanternes Hus' Finansielle Services-udvalg, udtalte for nylig og sagde, at det at eje disse aktiver meget vel kunne forplumre lovgivernes dømmekraft, da de er fortrolige med "følsomme oplysninger og kommende politik."