Live Propy-prisen er i dag $3,85 med en 24-timers handelsvolumen på $35,6 millioner. Propy er steget 47 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Propy, er denne guide noget for dig.

Topsteder at købe Propy nu

Da PRO er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe PRO ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe PRO lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til PRO

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder PRO.

Hvad er Propy?

Propy, et firma støttet af Silicon Valley-ledere og National Association of Realtors, revolutionerer ejendomsbranchen ved at implementere en ny teknologi.

Det blev bygget med visionen om at automatisere ejendomssalgsprocessen. Den Palo Alto-baserede virksomhed skriver nye sider i ejendomshistorien ved at introducere teknologien, der tillader helt online og selvkørende ejendomstransaktioner på smarte kontrakter.

Propy automatiserer processen for alle deltagere for at gøre lukningen hurtigere, nemmere og mere sikker. Produktet hjælper mæglere, agenter og titelvirksomheder med at migrere til en papirløs fjernlukning.

Med Propy kan du modtage, imødegå, afvise eller acceptere tilbud med det samme i henhold til deres hjemmeside. Du kan dele tilbudsoplysninger med sælgere automatisk, administrere alle tilbud for alle fortegnelser i ét brugervenligt dashboard og eliminere behovet for flere systemer.

Det er også muligt at revidere transaktioner, administrere dokumenter og spare på overholdelsesomkostninger.

Burde jeg købe Propy i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Propy prisforudsigelse

Wallet Investor forudser en langsigtet stigning i prisen på Propy. Prisprognosen for begyndelsen af 2027 er $9,14. En 5-årig investering vil generere en omsætning på omkring +135,12%. En investering på $100 i Propy nu kan nå op på $235 i 2027.

Propy på sociale medier