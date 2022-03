Blockchain-baseret social platform Raiinmaker har annonceret sit partnerskab med lag 2-skaleringsløsning Polygon. Ved at integrere Polygon på sin platform har Raiinmaker til hensigt at gøre det muligt for brugere at optjene belønninger i både NFT'er og krypto inklusive MATIC.

Efter integrationen kan Polygon-fællesskabet deltage i Raiinmakers Create To Earn™-økosystem. Brugere vil udnytte skalerbarheden af Polygon-netværket og tabte omkostninger til at realisere værdien af det indhold, de poster på sociale platforme såsom TikTok, Facebook, Twitter og Instagram.

Efter integrationen sagde CEO og grundlægger af Raiinmaker JD Seraphine:

"Vi er glade for officielt at lancere vores integration med Polygon-netværket, hvilket giver Polygon-fællesskabet mulighed for at tjene MATIC og andre digitale aktiver fra det netværk, de elsker, ved blot at poste deres sociale indhold fra Raiinmaker hver dag."

Om Raiinmaker

Raiinmaker er en blockchain social medieplatform skabt til at bygge bro mellem de traditionelle sociale medieplatforme som Facebook og kryptovaluta-verdenen. Det giver brugerne mulighed for at tjene penge på det indhold, de genererer.

I stedet for blot at dele indhold på sociale medier for at få et ry, kan brugere af sociale medier også tjene en passiv indkomst gennem Raiinmaker-platformen. Raiinmaker bruger en proprietær lag 2-konsensusalgoritme kaldet Proof of Influence™, som sikrer, at brugere bliver belønnet retfærdigt, hver gang de deler indhold på de sociale medieplatforme, som de bruger.

Raiinmaker har i øjeblikket over tyve integrerede blockchains, og brugere kan optjene belønninger i form af de oprindelige kryptovalutaer i disse blockchains.

Udover at give en platform for brugere af sociale medier til at tjene kryptovalutaer, skal 4% af overskuddet, som Raiinmaker tjener, gå til at støtte globale påvirkningsinitiativer som klimaændringer, iværksætteri og bemyndigelse af unge.