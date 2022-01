Live Real Trump Token V2-kursen er i dag $0,0008 med et 24-timers handelsvolumen på $176.852. Real Trump Token V2 er steget 0,39 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Real Trump Token, er denne guide til dig.

Topsteder at købe Real Trump Token nu

Da RTTV2 er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe RTTV2 ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe RTTV2 lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til RTTV2

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder RTTV2.

Hvad er Real Trump Token?

Real Trump Token V2 (RTTv2) er en kryptovaluta designet til at tjene et virkeligt formål ved at facilitere verdens første græsrods 2.0 politiske bevægelse ved at lægge grundlaget for at bygge bro mellem kryptoinvestorer og politik.

RTTv2 donerer 3 % af transaktionsgebyrerne, der behandles direkte på blockchainen for at støtte sager såsom America First-bevægelsen og genvalget af præsident Donald J. Trump.

RTTv2 skiller sig ud som et betroet token og bygger et stærkt fællesskab af investorer fra alle baggrunde med to enkle mål: at støtte en sag, der direkte hjælper med at forbedre livet for sine indehavere og levere reel forandring gennem en America First-bevægelse.

Burde jeg købe Real Trump Token i dag?

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

Real Trump Token-prisforudsigelse

Crypto Prediction er ekstremt bullish på Real Trump Token. Denne analytiker forudser, at den starter ved $0,0011 i marts og slutter måneden ved $0,001124.

Real Trump Token på sociale medier