Live Ren-prisen er i dag $0,40 med et 24-timers handelsvolumen på $113,5 millioner. Ren er steget 7,33% inden for de sidste 24 timer. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Ren, er denne guide noget for dig.

Ren er en åben protokol bygget til at give interoperabilitet og likviditet mellem forskellige blockchain-platforme. Protokollens indfødte token REN fungerer som en binding for de kørende noder, der driver RenVM, kendt som Darknodes.

Ren sigter mod at udvide interoperabiliteten og dermed tilgængeligheden af decentraliseret finansiering (DeFi) ved at fjerne hindringer involveret i likviditet mellem blockchains.

Ren er i sidste ende designet til at overvinde barrierer for adgang og investeringer til DeFi-projekter. Som et plug-in giver det DeFi-projekter mulighed for at bringe udenlandske kryptovaluta-aktiver til deres tilbud.

Mere generelt kan brugere bytte et hvilket som helst token mellem to vilkårlige blockchains uden mellemtrin, såsom at bruge såkaldte "indpakkede" versioner af tokens.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

CoinQuora er bullish omkring REN. De forudser, at det vil nå $2 ved udgangen af 2022, hvis optrenden fortsætter. I første halvdel af 2022 vil det vise hurtig vækst, op til $0,9. Derefter vil væksten aftage, men uden større fald.

I 2024 vil REN have nået $10 takket være forventede partnerskaber og integrationer, hvilket vil øge prisen.

