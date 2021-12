RichQuack er en hyperdeflationær token, der genererer automatisk likviditet, som igen udbetaler statiske belønninger til indehavere. Det er en ny mønt baseret på en interessant præmis. Har det et løfte? Hvis du vil vide mere om det, herunder om du skal købe RichQuack, ville du være glad for at vide, at vi skrev denne artikel med dig i tankerne.

Topsteder at købe RichQuack nu

Da QUACK er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe QUACK ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe QUACK lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til QUACK

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder QUACK.

Hvad er RichQuack?

RichQuack er et meme-token på Binance Smart Chain, som har til formål at udbetale belønninger til indehavere ved "friktionsfri udbyttegenerering". Indehavere behøver ikke at satse eller vente på, at gebyrer bliver leveret. Gebyrer tildeles af den smarte kontrakt og afspejles straks i indehaverens saldo. RichQuack har til formål at give sine indehavere en chance for at tjene penge ved at investere, bygge, holde og vinde.

Det ønsker den at opnå ved at opbygge et fællesskab af mennesker med et fælles mål, der er klar til at arbejde hårdt og bidrage til det.

Protokollen genererer friktionsfrit udbytte ved at anvende et gebyr på 12 % for hver transaktion. 4 % af hver transaktion fordeles til indehaverne, og yderligere 4 % tilføres QUACK/BNB likviditetspuljen. 2% går til at pumpe og brænde tegnebøger for at skabe "et stadigt stigende prisgulv", og 2% går til marketing- og udviklerpungen.

Skal jeg købe RichQuack i dag?

Mens kryptoer er meget flygtige i sig selv, er meme-mønter særligt risikable at investere i. Du kan tjene mange penge, men du kan lige så let tabe en masse.

RichQuack pris forudsigelse

Wallet Investor fraråder at investere i denne mønt. Ifølge deres prognosesystem er QUACK en dårlig langsigtet (1-årig) investering. Dens pris vil ikke ændre sig, hvilket betyder, at en investering foretaget nu vil blive devalueret i fremtiden.

