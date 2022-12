Ripple Bliver Ved Med at Falde Midt i XRP-SEC Retssag, Mens MCADE Sælger ud i sit Presale

Ripple (XRP) er faldet kraftigt på grund af den vedvarende regulatoriske usikkerhed omkring mønten. I modsætning hertil viser investorerne en øget interesse for Metacade (MCADE).

Metacade sælger ud i platformens presale, idet investorerne strømmer i retning af Web3-spillene, hvilket skyldes, hvor lukrativ denne niche har vist sig at være.

Men Ripple har det dog langt vanskeligere af en lang række forskellige årsager, hvilket vi vil grave dybere ned i nedenfor.

Hvorfor falder Ripple?

Der er mange grunde til, at investorer forlader Ripple lige nu. En kerneårsag er, at Ripple dybest set er et selskab, og folk har efterhånden fået øjnene op for dette. Ripple består af en virksomhedsbestyrelse, der ejer alle mønterne, og Ripples bestyrelse kan dybest set diktere, hvad netværket gør. Dette står i skærende kontrast til kryptovalutaernes helt fundamentale ideologi, hvor brugerne formodes at have kontrollen over netværket.

Bortset fra dette, så påvirker den igangværende retssag mellem SEC og Ripple også prisen. Investorerne kan jo ikke forventes at bevare deres tro på Ripple, når virksomheden potentielt vil kunne blive ramt af en kæmpe bøde – afhængigt af rettens afgørelse. Det giver nemlig ingen som helst mening at investere i en virksomhed eller organisation med en retssag hængende over sig.

Ripple retssagen er kompleks. I december 2020 lagde SEC sag an mod Ripple med en påstand om, at salget af XRP udgjorde et salg af ikke registrerede værdipapirer til en anslået værdi på over 1,38 milliarder dollars! Ripples administrerende direktør og bestyrelsesformand sigtes også for at have medvirket til Ripples overtrædelser.

Det er klart at det faktum, at lederne af Ripple-selskabet bliver afhørt om at medvirke til en forbrydelse på 1,3 milliarder dollar, vil bidrage til et prisfald.

Ripple Pris Falder Fortsat

Ripple blev oprindeligt udråbt som værende et hurtigt og sikkert netværk. Men lige fra begyndelsen har de dog ikke levet op til sine løfter, og samtidig er der mange andre blockchains, der har vist sig at være meget hurtigere og langt mere effektive med større ordrer. Den har ikke nogen levedygtige anvendelsesmuligheder i øjeblikket set i betragtning af innovationsniveauet på det bredere kryptovaluta marked. I modsætning til det år, hvor Ripple oprindeligt trådte i karakter, så er der nu en blockchain til alting i disse dage. Ripple er nu ikke længere den hurtigste eller billigste knægt på blokken – faktisk ikke engang i nærheden af det.

Siden det rekordhøje niveau på $75, så er XRP faldet til blot $9. Selvom meget af dette kan tilskrives et generelt fald på kryptovaluta markederne, så kæmper Ripple med en række alvorlige problemer. Dets anvendelse som et finansielt overførselssystem er måske ikke så robust, som det tidligere blev hævdet.

Bankerne er nu i stand til at udstede deres egne stablecoins, og det er højst usandsynligt, at de blot vil migrere til et nyt system med Ripple som mellemmand, uanset hvor hurtigt dette end sker. I stedet er de mere tilbøjelige til at bygge deres eget interne system. Ripples pris falder derfor med god grund. En Forbes-artikel nævnte endda muligheden for, at Ripple ikke er andet end et svindelnummer.

Hvad er Metacade?

Metacade er en langt bedre mulighed, og investorer strømmer af denne grund til dets presale. Metacade er en online Web3-gaming hub, der giver mulighed for interaktion mellem spillerne, såvel som at investere. Metacade er et sted at tjene penge, bygge samt oprette forbindelser indenfor de forskellige Web3-spil. Faktisk er dette et af deres mantraer.

Formålet med dette projekt er at skabe et virtuelt rum, hvor folk med lignende interesser kan mødes og nyde alt, der har med GameFi at gøre. Formålet er at bygge verdens første fællesskabsbaserede P2E-kryptoarkade, og samtidig give alle mulighed for at opleve alt, hvad Web3-kulturen har at byde på.

MCADE er Metacades originale token, der har flere anvendelser på tværs af platformen. Brugerne kan optjene flere tokens ved at engagere sig i fællesskabet, såvel som stake. Fællesskabets indtægtsstrømme inkluderer annoncering, en pay-to-play arkade, turneringer og jobannoncer. Konkurrencer vil også blive lanceret med præmier til vinderne, og spillerne kan netværke med hinanden og drage fordel af de forskellige spillemuligheder. Web3-spilmarkedet er i sig selv rigtigt lukrativt med rigtigt meget at byde på.

Den overordnede gaming demografi er unge mennesker, der er fokuserede og ekstremt interesserede. Online produkter bliver i stigende grad genstand for gamification. Dette betyder dybest set, at folk ønsker at spille spil for at optjene præmier. E-sport er en bæredygtig karriere og branche til en værdi af mange milliarder dollars.

Denne tendens vil vokse efterhånden som metaverset bliver mere og mere fremtrædende i vores alle sammens liv.

Er Metacade Klar til at Erobre Web3-Spillemarkedet?

Som en one-stop-shop for alt, hvad der har med spil at gøre, så har Metacade en god chance for at erobre dette marked. Du kan her enten investere i et selskab med en nært forestående retssag på $1,38 milliarder med en række chefer, der potentielt vil kunne blive fængslet for kriminelle aktiviteter. Eller også kan du investere i et Metacade-projekt, der har til formål at erobre et lukrativt marked ved at belønne sine deltagere på en række forskellige måder. Disse belønninger omfatter DAO’er, staking, krypto jobforummer, præmier og meget mere.

Metacade er lige nu på fremmarch, og forventes at melde udsolgt i forbindelse med sit spændende presale. I modsætning hertil falder Ripple lige nu, og kunne fortsætte med at gøre dette, alt afhængigt af udfaldet af retssagen.

Konklusionen er derfor, at Web3-brugerne ønsker at investere i fællesskabsledede strukturer, der belønner deltagerne, og ikke virksomhederne, der bevarer kontrollen og profitten. Derfor er Metacade en meget bedre mulighed.