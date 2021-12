Brad Garlinghouse siger, at 2021 var Ripples stærkeste år med vedtagelsen af dets ODL-tilbud på trods af, at virksomheden står over for en retssag fra SEC.

Ripples administrerende direktør Brad Garlinghouse siger, at 2021 var et vendepunkt for kryptoindustrien. Han mener, at udviklingen i løbet af det seneste år har set krypto bredt accepteret, hvor milliarder af mennesker har fået en mulighed for at komme ind i et globalt finansielt samfund.

Garlinghouse bemærker også, at året var Ripples stærkeste nogensinde, selv med den negative stemning, der omgav virksomheden efter retssagen fra US Security and Exchange Commission (SEC).

Ripples administrerende direktørs kommentarer kommer, mens den bredere kryptovaluta og blockchain-plads ser ud til at bygge på positive i 2021, når markedet går ind i 2022.

Det er i øvrigt 2021, der oplevede eksplosionen af NFT'er, vækst i DeFi og øget interesse for metaverset, samt snak om Web 3. Det er også et år, hvor USA signalerede, at de ikke ville følge Kina i at slå ned på Bitcoin-minedrift eller forbyde kryptovalutaer.

" Det har været utroligt at se meget mindre 'maksimalisme' og mange flere bygherrer, der slutter sig til industrien ," bemærkede han via en række kommentarer delt på Twitter. Det ser han som positivt for hele økosystemet.

Garlinghouse sagde, at året var Ripples bedste nogensinde, og pegede på det faktum, at 25 % af RippleNets dollar-denominerede volumen blev registreret via den XRP-baserede On-Demand Liquidity (ODL) funktion. Netværket registrerede også en stigning i ODL-transaktioner, som han sagde var 25 gange mere sammenlignet med statistik fra 3. kvartal 2020. Transaktionsantallet voksede også med 130 % kvartal over kvartal.

Ripple oplevede også betydelig ekspansion ved at gå ind på nye markeder for sine ODL-funktioner med nye tilbud i nøglekorridorer som Japan og UAE.

Garlinghouse er en af de hårdeste kritikere af SEC, og han føler, at regulatoren gør USA uattraktivt for kryptovirksomheder. Han tilføjer, at selvom Web 2 var et værk af flere amerikanske virksomheder, ville det samme måske ikke ske med Web 3.

Her stillede han spørgsmålstegn ved SEC's tilgang til regulatoriske spørgsmål og sagde, at det er en farce stadig at henvise til krypto som "det vilde vesten", når de fleste industriaktører overholder finansielle regulatorer over hele verden.

Ifølge ham er det, hvad industrien har brug for, lovgivningsmæssig klarhed og konsekvens fra håndhævelsesmyndighederne, hvor virksomheder ikke straffes for at kræve det samme fra relevante myndigheder.

Ignoring its prior statements, the SEC today won’t answer questions about the legal status of ETH, much less anything else. Is the agency actually living up to its mission of protecting investors w/ regulation by enforcement & what @HesterPeirce calls "strategic ambiguity"? 7/10 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 22, 2021

Ripple har fastholdt SEC's anklage om, at virksomhedens ledere, der er involveret i ulovligt salg af et sikkerhedstoken, er en uretfærdig klassificering af XRP i betragtning af regulatorens syn på Ethereums ETH.

XRP handles i øjeblikket for omkring $0,96, omkring 18% op i løbet af den seneste uge og mere end 116% op i løbet af det seneste år. Men mens mange af dets kammerater nåede nye rekorder i 2021, toppede XRP på omkring $1,96 i april og er mere end 55 % nede i forhold til sin ATH nået i begyndelsen af 2018.