Ripple Pris Forudsigelser i 2023: Vil AltSignals’ ASI Token Overgå selv XRP?

Ripple pris forudsigelser har stået stille siden virksomhedens SEC-problemer begyndte, hvilket har fået mange investorer til at opsøge alternative investeringsmuligheder. Mens XRP prisen er stagneret, er en af de mest spændende muligheder lige nu AltSignals (ASI) krypto presale.

Når man direkte sammenligner XRP og AltSignals, hvilket projekt har så det højeste langsigtede potentiale?

SEC’s Ripple effekt og AltSignals’ AI udviklinger

XRP-prisen har været relativt stillestående i de seneste år, siden tokenets moderselskab, Ripple, blev sagsøgt af Securities and Exchange Commission (SEC) . Den igangværende retssag har sået tvivl om den langsigtede XRP pris forudsigelse, da investorernes tillid har lidt under usikkerhed omkring resultatet.

XRP er fortsat en top 10 kryptovaluta efter markedsværdi. SEC undersøger dog Ripple Labs for at afgøre om XRP tokenet er en kryptovaluta, eller om det er traditionelle værdipapirer. Forskellen mellem disse aktivklasser er meget usikker, da investerings reglerne typisk er årtier gamle og har kæmpet for at holde trit med den hastigt voksende verden af Web3.

AltSignals er et andet, omend anderledes eksempel på et hurtigt udviklende projekt i kryptosfæren. Platformen har understøttet et meget succesfuldt online handelsfællesskab siden 2017 og udvider nu sit blockchain tilbud via lanceringen af dets nye token, ASI.

ASI krypto tokenets presale begynder ved $0,012 pr. token og vil stige i etaper op til begivenhedens afslutning, hvor det vil være $0,02274 værd. Tokenet har stor brugsværdi i AltSignals økosystemet og vil give adgang til en række nye kunstig intelligens værktøjer, kaldet ActualizeAI. Det kan vise sig at blive en af de bedste langsigtede investeringsmuligheder i løbet af de næste par år, takket være platformens innovative handelsløsninger.

Hvad er XRP?

XRP er en kryptovaluta skabt af Ripple Labs. Tokenet er designet til at gøre transaktioner hurtigere og sikrere end traditionelle betalingssystemer som eksempelvis banker og kreditkort. Projektets mål er at gøre folk i stand til at kunne sende penge på tværs af landegrænser i realtid.

XRP lover samtidig at tilbyde meget lavere transaktionsomkostninger end traditionelle metoder som Swift, da det ikke kræver tredjeparter som banker for at lette processen. XRP prisen strøg i vejret i 2018 og har været i top 10 over tokens målt på markedsværdi lige siden.

Ripple pris forudsigelse: Kunne XRP prisen nå $4,20 i 2025?

Den igangværende retssag med SEC har skadet den langsigtede Ripple pris forudsigelse. Selvom mange i rummet forventede, spændende XRP prisbevægelser i løbet af 2021’s bull run, lykkedes det ikke tokenet at overgå det tidligere rekordhøje niveau.

Som et resultat heraf, har mange investorer søgt mod alternative investeringsmuligheder. Dette kan skade XRP’s pris endnu mere med tiden, da Ripple pris forudsigelsen er begrænset af den juridiske usikkerhed. Ripple pris forudsigelsen for 2025, er kun på $1.50, men dette kan selvfølgelig nå at ændre sig, hvis SEC sagsanlægget falder ud til XRP’s favør.

Hvad er AltSignals?

AltSignals har delt profitable trading signaler med sit fællesskab af krypto tradere, siden det blev lanceret for 5 år siden. AltAlgo™indikatoren har gjort det muligt, for dem der benyttede sig af dets handler at 10x deres portefølje i 19 separate måneder, hvilket gør AltSignals platformen til en leder indenfor sit felt.

Platformen udvikler nu en ny AI dreven trading stack, kaldet ActualizeAI. ActualizeAI kombinerer maskinlæring med naturlig sprogbehandling (NLP) for at sætte skub på nøjagtigheden af dets trading signaler. Toolkittet analyserer en stor mængde data, herunder en lang række pris indikatorer og markeds sentiment, før den giver ét enkelt købs- eller salgssignal til sine brugere.

ActualizeAI kunne ændre hele scenen for online trading. Ved at bruge kraften fra kunstig intelligens, kan alle lære at være en krypto trading ekspert og drage fordel af nogle af de mest lukrative investeringsmuligheder i Web3.

Hvordan virker ASI?

ASI tokenet giver adgang til ActualizeAI stacken. Det nye og forbedrede trading værktøj kan give brugerne en ægte fordel mens de trader på krypto markederne, som er notorisk vanskelige at forudsige på grund af den spekulative karakter af aktivernes klasse og den ekstreme volatilitet i token værdier.

AltSignals brugere får ikke kun et industri-ledende toolkit, der er drevet af kunstig intelligens, men ASI får også adgang til AI Members Club. AI Members Club vil også tilbyde officielle trading turneringer, hvor deltagere kan optjene krypto belønninger.

Kunne ASI nå $2 i 2025?

ASI krypto presalet kan muligvis blive én af de bedste og mest profitable investeringsmuligheder i 2023 – af flere årsager. Token indehavere får eksklusive privilegier, herunder en række tjenester, der er specielt designet til at hjælpe krypto tradere med at navigere i markedets volatilitet. Ud over dette er ASI tokenet deflationært, så enhver stigning i efterspørgslen vil helt sikkert hæve prisen.

I 2025 forudser nogle eksperter et prisniveau på $1.80 for ASI. Dette vil betyde en 80x prisstigning fra slutningen af dets krypto presale – et massivt afkast for tidlige deltagere. Denne type høje afkast er ikke usædvanlige for tidlige krypto projekter, ASI kunne nemt være den seneste 100x perle i sektoren.

AltSignals vs Ripple pris forudsigelse: Hvilken er den bedre investeringsmulighed?

XRP’s pris kan stige markant løbet af de kommende år, særligt hvis SEC retssagen renser Ripple Labs og medfører større regulatorisk klarhed for resten af krypto industrien. Den nuværende usikkerhed fortsætter dog med at skade XRP’s pris, og Ripple pris forudsigelsen vil sandsynligvis ikke overgå AltSignals i de kommende måneder og år.

ASI tokenets presale er helt klart en spændende udvikling fra en platform, der allerede har succes i Web3. Presalet er et tidsbegrænset arrangement, der giver tidlige deltagere en unik mulighed for at blive involveret i et projekt med ekstremt højt potentiale i dets tidligste udviklingsfaser. Selvom både ASI’s og XRP’s priser kan give markante afkast, ser det i øjeblikket ud som om, AltSignals nye ASI token er den bedre investeringsmulighed.