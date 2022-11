Ripple (XRP) og Ethereum Classic (ETC) mister gevinster, mens Metacade Presale tiltrækker investorer

På trods af det bjørnemarked som kryptovalutaernes befinder sig i, så var der et par glimt af håb for de store mønter. De handlende havde høje forventninger til Ethereum Merge, og dette var med til at anspore stigninger i Ethereum Classic (ETC). For Ripple (XRP) var det den potentielle afslutning på den langvarige SEC-retssag, der har påvirket prisen. I mellemtiden er de investorer, der er på udkig efter noget nyt, ved at få fingrene i Metacade i forbindelse med projektets presale. MCADE utility tokenet vil give brugerne masser af funktioner, såsom play-to-earn (P2E) og metaverse-temaer for at sætte skub i den fremtidige vækst.

Hvad er Metacade?

Metacade er en kommende fællesskabs-drevet Web3-platform, hvor spillere og udviklere kan mødes for at samarbejde med hinanden, og samtidigt have det sjovt med at spille blockchain-spil. Det ultimative mål med projektet er en fællesskabsbygget arkade med et levende økosystem med P2E-belønninger. Udviklere kan vinde Metagrants for at præsentere de bedste spil ideer, hvorimod spillerne kan teste og gennemgå disse spil, før de accepteres til projektet. Alt dette vil blive understøttet af MCADE utility tokenet, som vil blive brugt til styrings stemmer, men også præmie lodtrækninger, spilturneringer samt staking.

Mere om Metacade tokenomics

Staking er navnet for oplåsningen af tokens på en platform for at tjene en belønning til DeFi-projekter – typisk til en årlig rente. For Metacade-fællesskabet udgør denne belønning en andel af projekt indtægterne, som vil blive udbetalt i en anden valuta for at undgå at puste utility tokenets værdi op. Når først disse indtægtsstrømme er skabt, så vil der også være en token afbrændingsmekanisme til at reducere antallet af mønter i omløb. Den samlede faste forsyning ved lanceringen vil være på 2 milliarder MCADE- tokens, hvor 1,4 milliarder af disse tokens er reserveret til det kommende presale.

Hvad skete der med Ethereum Classic?

Under det seneste kryptovaluta bjørnemarked, så ramte Ethereum Classic (ETC) bunden i juni på omkring $15. Projektet steg derefter til $42 forud for Ethereum-opgraderingen. Ethereum-projektets opgradering betød, at projektet bevægede sig fra den energikrævende proof-of-work mining teknologi til proof-of-stake. For de krypto minere, der ejede proof-of-work hardware, så betød dette at de havde behov for at finde et nyt hjem, og her var ETC den nemme destination. Mønten er dog siden igen faldet til $22.

Hvad er udsigterne for Ripple (XRP)?

Prisen på Ripple (XRP) har også oplevet et rally for nyligt med Ripple-teamet, der håber på en ende på SEC-retssagen. Den amerikanske markedstilsynsmyndighed anklagede Ripple for at lancere et værdipapir på samme måde, som aktier udbydes. Dette ville betyde yderligere regulering for Ripple og mange andre kryptovaluta tokens. Prisen på XRP steg også fra et lavpunkt på $0,30 til den nuværende pris på $0,50, men er dog siden gået i stå på dette niveau.

Hvorfor bør du investere i Metacade?

Springet i ETC var en kortsigtet saltvandsindsprøjtning baseret på migrationen af minere, men der er dog ingen større appetit på mønten, og minerne vil være skuffede over at mine efter små afkast. I tilfældet Ripple, så har XRP-tokenet potentialet til at stikke af, hvis de får en positiv afgørelse, men er dog kun begyndelsen på en kamp, der er stejlt op af bakke, da projektet er blevet distraheret af retssagen og ikke har foretaget nogen udviklinger på det seneste.

På den anden side er Metacade et nyt projekt, der bringer et nyt tema til P2E-universet med en fællesskabsledet arkade. Med den rigtige blanding af spil kunne projektet tiltrække et stort antal følgere og således skabe stor efterspørgsel på MCADE- tokenet. ETC og XRP oplevede et anstændigt rally, og sidstnævnte har bedre udsigter til yderligere gevinster, men Metacade kunne dog overskygge dem begge.

Konklusion

Ethereum Classics (ETC) rally var baseret på den kortsigtede tendens efter Ethereum-opgraderingen, idet minerne migrerede over til en anden blockchain for at opnå en indtjening. Prisen på Ripple (XRP) var også kortsigtet, idet de handlende håbede på et positivt resultat i SEC-retssagen. Dette er endnu ikke garanteret, og selvom de skulle vinde, så har projektet ikke vist nogen som helst udvikling i løbet af de sidste to år. Metacade har potentialet til at overgå begge projekter med hensyn til investeringsafkast, idet projektet skaber et fællesskabs-ledet P2E-spilprojekt med metaverse potentiale. Alene denne sætning burde få investorerne til at skynde sig i retning af det kommende token presale.