ROSE stiger med en stigning på 8 % i dag: Topsteder at købe ROSE nu

ROSE er det oprindelige symbol på Oasis Network, den 80. mønt efter markedsværdi. Efter en række tab begynder det at vinde igen. Denne korte guide forklarer, hvad ROSE er, om det er en god investering, og hvor man kan købe det nu.

Hvad er ROSE?

ROSE er Oasis Networkets native token, en privatlivsfokuseret lag 1 blockchain bygget til åben finansiering og en ansvarlig dataøkonomi ved hjælp af Cosmos SDK. Oasis prioriterer use cases, der fremmer databeskyttelse og brugerfortrolighed, og sigter mod at drive privat, skalerbar DeFi og udvide det ud over forhandlere til massemarkedet. Oasis opnår høj gennemstrømning og kan prale af en sikker arkitektur ved at adskille kontraktafviklings- og konsensuslagene. Denne adskillelse af lag gør det muligt for blockchain at understøtte flere, tilpasselige runtimes (ParaTimes). Strukturen minder meget om arkitekturen bag Avalanche eller Polkadot, der forbinder flere forskellige blockchains inden for et økosystem.

Skal jeg købe ROSE i dag?

Det er meget svært, hvis ikke umuligt, at lave en nøjagtig forudsigelse af kryptovalutapriser. Foretag omfattende research og læs analyser af eksperter, før du beslutter dig for at investere i et digitalt aktiv, inklusivt ROSE.

ROSE pris forudsigelse

Coin Quoras bullish ROSE-prisforudsigelse ligger i intervallet fra $0,44 til $0,75. De mener, at ROSE-priserne snart kan nå $2. Den bearish markedspris forudsigelse for ROSE i 2022 er $0,20.

ROSE på sociale medier

