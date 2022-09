Selvom det på ét plan føles fjollet at tale om kryptovalutaer i Rusland, når der er en bogstavelig krig i gang lige nu, så er dette trods alt stadig en kryptovaluta hjemmeside.

Set i dette lys, så er der kommet nogle rigtigt interessante udviklinger ud af Rusland i løbet af det seneste døgn. Den russiske premierminister Mikhail Mishustin har nemlig erklæret, at kryptovaluta kunne være et “sikkert alternativ” til at foretage grænseoverskridende betalinger.

“Vi er nødt til intensivt at udvikle en række forskellige innovative områder, herunder vedtagelsen af digitale aktiver. Disse er nemlig et sikkert alternativ for alle parter, og kan garantere uafbrudt betaling i forbindelse med levering af varer fra udlandet, såvel som til eksportformål.”

Det er samtidigt også værd at bemærke, at denne meddelelse kommer i kølvandet på Irans handelsministeriums godkendelse af kryptovaluta som betalingsmiddel for importvarer. Iran er i det væsentlige blevet afskåret fra det globale banksystem, som følge af landets atomprogram, hvilket har ført til at en række lande har indført sanktioner mod landet.

Rusland er naturligvis ikke selv fremmed overfor sanktioner. Efter deres invasion af Ukraine tilbage i februar, så slog den vestlige verden tilbage ved at indføre en stribe økonomiske sanktioner i håbet om at lægge et kvælertag om den russiske økonomi, og få værdien på landets rubel til at styrtdykke.

Dette bragte et emne op, som til tider kan være temmeligt polariserende – nemlig brugen af kryptovaluta som en potentiel metode til at omgå denne slags sanktioner. Disse kommentarer fra Mishustin, hvor han henviser til kryptovaluta som værende et “sikkert alternativ”, vil bestemt ikke gøre noget som helst for at dæmpe denne debat.

Men dette viser dog netop kryptovalutaernes styrke. Jeg oplevede f.eks. dette på egen krop i forbindelse med min rejse til El Salvador i sidste måned, hvor folk talte om de fordele, som Bitcoin har at byde på i forbindelse med pengeoverførsler. El Salvador ligger i top 10 i verden, når det kommer til pengeoverførsler som en del af landets BNP, og det gennemsnitlige gebyr på sådanne overførsler er på vanvittige 6,5%.

At eliminere disse gebyrer ved at bruge Bitcoin kunne derfor være et kæmpe plus for de personer, der modtager penge fra deres familier i udlandet. I Ruslands og Irans tilfælde vil pengeoverførslerne også nyde godt af dette, men dog ikke i så høj en grad som i El Salvadors tilfælde. Når det kommer til Rusland og Iran, så er den store fordel til gengæld den forbedrede mulighed for at omgå sanktionerne.

Så selvom denne historie kaster lys over nogle af fordelene forbundet med kryptovalutaerne, så fremhæver den dog også en moralsk gråzone.