Russere oversvømmer kryptovalutafirmaer i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) med anmodninger om at likvidere milliarder af dollars i et desperat forsøg på at redde deres formuer, fortalte virksomhedsledere og finansielle kilder til Reuters.

Nogle af dem ønsker at købe fast ejendom i De Forenede Arabiske Emirater, mens andre ønsker at konvertere det til fiat og skjule det andetsteds, rapporterede insidere.

Russerne er bekymrede for, at Schweiz vil indefryse deres aktiver

Et kryptofirma modtog en hel del anmodninger fra schweiziske mæglere, der bad om at likvidere milliarder i Bitcoin, fordi deres kunder er bekymrede for, at Schweiz kan fryse midlerne. Ifølge en repræsentant for firmaet var alle anmodningerne på 2 milliarder dollars eller mere. De tilføjede:

"Vi har haft fem eller seks i de sidste to uger. Ingen af dem er kommet af endnu – de er ligesom faldet om i sidste øjeblik, hvilket ikke er sjældent – men vi har aldrig haft så stor interesse. Vi har en fyr – jeg ved ikke hvem han er, men han kom gennem en mægler – og de siger, 'vi vil sælge 125.000 bitcoin'. Og jeg siger, 'hvad? Det er $6 milliarder drenge. Og de siger, 'ja, vi sender det til et firma i Australien '."

UAE er set som en sikker havn

De Forenede Arabiske Emirater har nægtet at stille sig på enten Vestens eller Ruslands side, hvilket har fået russere til at tro, at deres penge er sikre der. Ifølge ejendomsmæglere er en masse russere og nogle hviderussere kommet til Dubai og bragt deres penge med sig, også i krypto.

Kilder i UAE bekræftede, at russerne køber fast ejendom i Dubai. De bruger krypto til at få deres ressourcer ind i UAE og ud af andre regioner.

Krypto-børs, der blokerer russiske konti

Selvom detaljerne er få og langt imellem, har kryptovalutabørser sagt, at de blokerer konti for sanktionerede russere. Binance og Coinbase træffer foranstaltninger for at sikre, at krypto ikke bruges til at omgå sanktioner og samarbejder med retshåndhævelse om dette spørgsmål.

Krypto tilbyder dog stadig en høj grad af anonymitet. Tyskland, Estland og andre europæiske lande har bedt om strengere tilsyn for at fjerne eventuelle smuthuller, der kan tillade russere at undgå sanktioner.