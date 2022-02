Sådan satser du krypto på FTX

FTX-appen giver brugerne mulighed for at satse deres understøttede saldi.

At satse på FTX og optjene belønninger er ret simpelt.

Denne vejledning tilbyder en trin-for-trin-vejledning om, hvordan du satser på FTX.

DeFi-sektoren (decentraliseret finans) har stort set populariseret evnen til at satse kryptovalutaer for at tjene passiv indkomst. Dette er noget, der nu kan gøres på de fleste blockchains, der tilbyder smarte kontrakter, inklusivt Ethereum, Solana og mange andre.

Det er selvfølgelig også muligt at satse på brugervenlige kryptovalutabørser, såsom FTX Exchange. FTX har sin egen applikation kaldet FTX-appen, der giver dig mulighed for at satse dine understøttede saldi og tjene op til 8% APY.

I øjeblikket er programmet stadig i beta, og i løbet af betaen vil brugerne kunne optjene en bonus på relevante aktiver. At satse med FTX er ret simpelt: du satser dine kryptovalutaer og optjener belønninger på det satsede beløb.

Hvis du ikke er fortrolig med at satse, er det som at tjene renter på penge, som du har på din bankkonto. FTX tilbyder en masse fleksibilitet for stakere, herunder muligheden for at udsætte deres mønter til enhver tid.

Hvis ikke, kan spillere tjene op til 8% på det satsede beløb, selvom dette kan variere.

Hvad skal du bruge, før du går i gang?

Før at du kan komme i gang, er der en kort liste over nogle krav – enkle ting, du skal gøre og forberede, før du rent faktisk satser dine kryptoer. Sørg for, at du har:

En konto på FTX Exchange, eller hvis du er i USA – FTX US-app (den amerikanske version af FTX-webstedet tilbyder ikke satsning, men det gør appen).

En kryptovaluta-tegnebog, der understøtter de tokens, du vil arbejde med, såsom Ledger Nano X.

Kryptovalutaer til satsning, som du kan importere fra en privat tegnebog eller købe på børsen. Nogle af de mere populære kryptovalutaer, som investorer foretrækker at satse, inkluderer FTT, SRM, SOL, RAY.

Vigtigt at huske:

Aktiver, der er tilgængelige for satsning, vil blive vist på din FTX US-konto.

Du behøver ikke købe mønter på FTX, hvis du i forvejen ejer dem i en privat tegnebog.

Du kan til enhver tid instruere FTX US om at udsætte dine mønter, hente dem og kreditere dem (sammen med alle optjente belønninger) til din konto.

FTX accepterer brugere fra amerikanske og ikke-amerikanske jurisdiktioner. Forskellen er, at amerikanske handlende endnu ikke har adgang til derivater, og den amerikanske version fokuserer i stedet på standard kryptohandel.

Sådan sætter du kryptovalutaer på FTX US

At satse kryptovalutaer gennem din FTX-app er ret simpelt, og alt du skal gøre er at følge et par enkle trin.

Sørg for, at du har kryptovalutaer tilgængelige i din app. Endnu en gang kan disse købes på selve platformen eller deponeres fra din private tegnebog. Find derefter fanen Invest, og tryk på Satsning. Derefter skal du finde og trykke på knappen, der hedder Stake Your Crypto. Til sidst skal du blot indtaste beløbet og trykke på Start Staking. Appen sender digitale valutaer til den relevante DeFi-pulje, så snart en er tilgængelig, og du vil begynde at modtage belønninger på de mønter, du har satset.

Hvordan bestemmes belønninger?

Belønninger, som du vil modtage fra indsatser, er ikke faste, og de vil variere fra gang til gang baseret på flere faktorer, såsom forholdene i kryptoindustrien og de gældende markedsforhold.

I henhold til historiske og aktuelle forhold forventes det dog, at din første indsats på $10.000 USD skal tjene cirka 8 % i belønninger.

Beløb højere end $10.000 vil bringe cirka 5% tilbage, men husk, at disse blot er fremskrivninger og forventninger, og ikke faktiske beløb. Den faktiske belønning kan variere.

Konklusion

Satsning er vokset til at være en meget populær måde at bruge dine kryptovalutaer på uden at bruge dem eller risikere dem i handelen.

Samtidig har FTX vist sig at tilbyde fremragende indsatsforhold, samt en brugervenlig platform, der gør det muligt for selv nytilkomne hurtigt og nemt at finde rundt. Og når først belønningerne begynder at komme ind, vil du indse, hvor nemt det er at bruge dine penge til at tjene flere penge uden at skulle gøre noget eller blive udsat for unødvendige risici.