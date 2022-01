Som de fleste meme-mønter, regnede SafeMoon (SAFEMOON) fuldt ud med øget hype og buzz på de sociale medier. Men lige siden hypen begyndte at dø ud, har mem-mønten væltet, og da sentimentet i krypto-verdenen ser meget trægt ud, kan der komme flere tab på kort sigt. Her er nogle bemærkelsesværdige højdepunkter:

På pressetidspunktet handlede SAFEMOON til $0,001682, et fald på næsten 5% på mindre end 24 timer.

Efter den indledende hype i 2021, har risk-of-sentiment fra investorer i krypto set meget af det dø ud.

Der har været bestræbelser på at konsolidere det cirkulerende udbud i et forsøg på at hjælpe med at presse prisen op, men indtil videre er det faldende.

SafeMoon (SAFEMOON) – Prisanalyse og forudsigelse

SafeMoon har forsøgt at slippe af med meme-møntmærket ved at tilføje nogle få underliggende funktioner i sit økosystem. Der var for eksempel SafeMoon-tegnebogen, der blev lanceret på iOS og Android. Men dette har ikke gjort noget for at øge investorernes appetit over for dette token.

Selvom der var en vis stigning i starten af året, har den generelle tendens i denne måned stort set peget nedad. Hvis denne nedadgående trend vil vende, er SAFEMOON nødt til at finde en anstændig opadgående bane for at teste overheadmodstand ved $0,002.

Men dette ser meget usandsynligt ud, især nu hvor mange investorer tager minimal risiko. Som følge heraf forventer vi, at SAFEMOON bliver ved med at falde i de kommende uger.

Burde du købe SafeMoon (SAFEMOON)?

Vi er på et stadie på kryptomarkedet, hvor frygt er den mest dominerende faktor blandt investorer. Som sådan er dette måske ikke det bedste tidspunkt at tage risikable væddemål.

Ved at være en mememønt er SAFEMOOM et risikabelt spekulativt aktiv. Det er ikke noget, du ønsker at holde i disse tider med en enorm markedsvolatilitet. Så det ville være bedst at vente, indtil stemningen i markedet forbedres, før du går ind og køber mønten.