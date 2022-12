Sam Bankman-Frieds surrealistiske interview opklarede ikke meget

Vigtigste konklusioner

Bankman-Freid optrådte i et langt interview live under topmødet i New York Times Dealbook i aftes

I tilsyneladende modstrid med hans juridiske rådgivning, så besvarede han en lang række spørgsmål om hele skandalen

Det er meget svært at tro på ham, når han siger, at han ikke vidste så meget, som man kunne forvente af direktøren for FTRX med en ejerandel på 80% i Alameda

Der er ikke mange live tv-begivenheder, der virkelig har blæst mig omkuld.

En af denne type udsendelser, der dog umiddelbart stikker snuden frem, var da Zinedine Zidane, der dengang var en af verdens største fodboldspillere på den største scene af alle – nemlig VM-finalen – bogstaveligt talt nikkede en forsvarsspiller fra det andet hold en skalle – alt sammen direkte på min tv-skærm for seksten år siden.

Jeg kan huske, at jeg for nyligt så mit lands (Irlands) premierminister, Leo Varadkar, tale live på vores nationale tv-kanal om COVID-pandemien, hvor han annoncerede den første (og hvad vi på daværende tidspunkt fejlagtigt troede ville være den sidste) nedlukning.

Der går nok et stykke tid, før jeg glemmer disse historiske øjeblikke. Og jeg er ret sikker på, at jeg også vil huske, hvad jeg så i aftes i et godt stykke tid fremover.

Hvorfor deltog Bankman-Fried i interviewet?

Sam Bankman-Fried, der er den udskældte direktør for den kollapsede børs FTX – som jeg efterhånden er ved at være godt træt af at tale om – deltog i aftes i et interview, der varede knap en time – et interview, der fandt sted under topmødet i New York Times Dealbook.

Jeg vil nok aldrig fuldt ud forstå, hvorfor dette interview overhovedet fandt sted. Bankman-Fried ringede ind fra Bahamas, tilsyneladende i modstrid med rådgivningen fra nogle “folk” – som man nok roligt kan antage arbejder indenfor advokatbranchen.

“Jeg synes, jeg har en pligt til at udtale mig og forklare, hvad der skete,” sagde han. “Jeg kan ikke se, hvad der opnås ved at sidde i et rum og lade som om, at omverdenen ikke eksisterer.”

“Det er ikke det, som jeg fokuserer på”, lød hans svar, da han blev spurgt, om han var bekymret over det potentielle strafansvar.

Ligesom hans katastrofale lækkede DM-samtale over Twitter, så ved jeg simpelthen ikke, hvorfor dette interview overhovedet fandt sted. Det er svært at tro på noget som helst, der kommer ud af Bankman-Frieds mund på nuværende tidspunkt. Og angående hans Twitter-samtale, så forklarede Bankman-Fried denne ved at sige, at journalisten havde været hans “ven i mange år”, hvilket var noget han “på uintelligent vis glemte”. Hvabehar?

I går aftes spurgte interviewer, Andrew Sorkin, ham om nogle af de vilde indrømmelser i den ovennævnte DM-udveksling, som for mig viste Bankman-Frieds sande karakter. Bankman-Fried mildnede dog sin holdning noget, men var enig i, at han spillede et “spil”, ligesom “vi alle gjorde”, når det kommer til hans image.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

Der var en masse “efter min bedste forståelse”, “så vidt jeg ved” og “detaljerne er ikke klare, men” i dette interview. På trods af at han var administrerende direktør for FTX og ejede 80% af Alameda, så sagde Bankman-Fried gentagne gange, at han ikke havde det fulde overblik over visse spørgsmål.

Kald mig gerne for en kyniker, men jeg nægter simpelthen at tro på, at en virksomhed kan udstede lån til adskillige milliarder (såsom lånet til Genesis, som nu også er insolvent) uden at dets 80% ejer ved dette.

Han udtalte også, igen bizart, at FTX US endda kunne begynde at tillade udbetalinger igen med omgående virkning, og at de var fuldt solvente, så “vidt han vidste”. Er det virkelig meningen, at vi skal tro på, at han virkelig har været så meget ude af billedet?

Hvad er det næste for Bankman-Fried?

Det store spørgsmål er lige nu, om Bankman-Fried risikerer at blive sendt i fængsel for hans handlinger. Lige nu mener de fleste dog, at dette ikke vil være tilfældet. I betragtning af at han talte ved et New York Times topmøde – omend virtuelt – så ved jeg ikke, hvad jeg skal mene.

Han var tydeligt nervøs under hele interviewet. Nervøse smil, trækninger, øjnene nede i gulvet. Spørgsmålene om, at han tog receptpligtig medicin på kontoret, gjorde ham en smule forvirret, mens hans “Jeg har haft en dårlig måned” kommentar modtog dog latter fra publikum.

Det største problem er selvfølgelig, at vi stadig ikke ved, hvordan han kunne tillade, at så mange aktiver blev overført til Alameda. Han forsøgte konstant at danse rundt om nogle af de mere skarpe spørgsmål omkring overførslen af midler, hvor ingen længere har klarhed over, hvad der skete der – hvilket sandsynligvis vil være nøglepunktet i beslutningen om, hvorvidt han vil stå overfor en decideret fængselsstraf.

For de fleste virker det bestemt som bedrageri, at sende kundernes midler til Alameda, mens de samtidigt smiler på de forskellige forsider og taler foran kongressen. Og det er meget vanskeligt at tro på, at Bankman-Fried ikke vidste, hvor store disse overførsler var, eller hvor slemme tabene rent faktisk var hos Alameda.

“Jeg var ikke tilstrækkelig opmærksom på de forskellige positioner og positionsrisici på børsen og især på Alameda”, sagde han. Han tilføjede: “Jeg undervurderede i væsentlig grad, hvordan omfanget og hastigheden af markedskollapset ville se ud”.

På nuværende tidspunkt har jeg dog fået nok af Bankman-Fried. Sikke en ufattelig pinlig affære for hele branchen. Branchen har fået et stød på kroppen, som dog langt fra er slut. Lad os derfor blot håbe på, at branchen en dag vil kunne komme sig over dette.