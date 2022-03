Sandbox giver World of Women 25 millioner dollars tilskud

Sandbox har et tilskudsprogram, der giver skabere mulighed for at udfylde deres Metaverse.

World of Women er den seneste modtager af et tilskud på $25 millioner til at støtte kvindelige skabere.

Prisen er endnu ikke flyttet, men en konsolidering peger på et potentielt udbrud.

Sandbox (SAND ) har vist sig som en af de mest fremtrædende spillere i det hurtigt voksende play-to-earn-spilområde. Gennem Sandbox Metaverse udvikler spillere spilkarakterer og sælger dem som NFT'er.

Udover spil ekspanderer Sandbox til andre markeder for at se SAND vokse i værdi. For et stykke tid siden indgik Sandbox for eksempel et partnerskab med Warner Music om at være vært for virtuelle shows på Metaverse.

Sandbox har også et program til at finansiere kreative ideer, der kan hjælpe med at udvikle Metaverse. Sandbox har udnyttet Verdens Internationale Kvindedag til at annoncere den seneste modtager af denne bevilling.

Sandbox giver kvindelige teknologer et tilskud på 25 millioner dollars

Som en del af fejringen af Verdens Internationale Kvindedag annoncerede Sandbox, at den bevilger $25 millioner til World of Women for at støtte kvinder, der præger NFT'er og udvikler Metaverse.

World of Women er en fond skabt af kvindelige spillere og kunstnere for at fremme diversitet inden for spilindustrien gennem interaktive oplevelser. WoW Foundation planlægger at bruge Sandbox til fire hovedsøjler:

At give kunstnere en platform.

Hjælper nye brugere med at forstå Metaverse.

Kommunikere med andre på kurser, der er fokuseret på kvinder.

Velgørenhed.

For Sandbox er dette en stor sag både fra et teknisk perspektiv og markedsføring. Fra et teknisk perspektiv vil WoW hjælpe med at skabe et endnu rigere Sandbox Metaverse, og det, ligesom de andre projekter, der kører på Sandbox, vil hjælpe med at øge den iboende værdi af SAND-tokenet.

Fra et marketingperspektiv vil WoW's store netværk af brugere og deltagere ud over krypto hjælpe med at trække flere investorer ind i Sandbox Metaverse. Effekten kan være et større prisstigning, når markedet igen bliver bullish, og FOMO vender tilbage.

SAND er rækkevidebundet og kan potentielt bryde ud

Kilde: TradingView

SAND handler i øjeblikket i en række, og mængderne er ret lave. Hvis købsvolumen stiger, og modstanden på $2.856 brydes, kan priser over $3 blive testet på kort sigt.

Men hvis bearish volumen stiger, og SAND bryder igennem $2,79-støtten, kan priser under $2,5 blive testet på kort sigt.

Konklusion

Sandbox fortsætter med at udvide sit tilskudsprogram og har givet World of Women $25 millioner til at støtte kvindelige NFT- og Metaverse-skabere. Prisen har dog ikke reageret endnu, men SAND konsoliderer sig.