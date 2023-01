Sandbox, Metacade og Decentraland Prisprognose 2025: Hovedspillere i metaverset

Nysgerrig på fremtiden for metaverset, og hvilke projekter der vil dominere? Denne artikel vil diskutere tre forudsigelser gennem The Sandbox, Metacade og Decentraland prisprognoser for 2025 og give dig en idé om, hvad du kan forvente på lang sigt.

Hvad er The Sandbox (SAND)?

The Sandbox er en decentraliseret 3D-verden, der giver brugerne mulighed for at skabe, dele og tjene penge på oplevelser i spillet. Sandbox lader spillere bygge, hvad de kan lide, ved hjælp af voxels, de blokke, der er karakteristiske for spillets design. Dette er dog ikke kun et æstetisk valg; de er designet til at være nemme at manipulere og give spillere mulighed for at skabe indviklede og detaljerede objekter, såsom biler, bygninger, skulpturer og meget mere.

For at bygge i The Sandbox skal spillerne først eje LAND. LAND-tokens er non-fungible, hvilket gør det muligt at købe og sælge dem med SAND-tokens. Når først de ejer LAND, kan spillere vælge at købe ASSETs (objekter designet af andre spillere) eller bygge genstande i VoxEdit og bruge dem i Game Maker til at skabe fordybende spil og oplevelser. Virksomheder som Forbes, Gucci og Warner Music Group har alle brugt disse værktøjer til at tage deres første skridt i metaverset, og der er sandsynligvis mange flere på vej.

The Sandbox (SAND) Prisprognose 2025

Med en voksende metavers-adoption er det sandsynligt, at The Sandbox vil leve op til sin navnebror og fungere som en testplads for brands, der ønsker at slutte sig til denne nye digitale grænse. Tilføjelse af flere navne til sin allerede voksende liste over højt profilerede virksomheder, der bruger The Sandbox, vil sandsynligvis anspore til en strøm af investeringer og kan presse SAND meget højere end dens nuværende pris på $0,42. Som minimum er $2,50 absolut opnåeligt, mens et sted mellem $4,50 og $5 er mere sandsynligt.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er en community-baseret platform bygget til metaverse og play-to-earn (P2E) spil. Det er et knudepunkt, hvor spillere går for at opdage de nyeste P2E-spil, udforske det hastigt voksende metaverse rum sammen med ligesindede, og gøre en direkte indvirkning på fremtiden for GameFi . I sin kerne har Metacade alt, hvad du skal bruge for at få mest muligt ud af metaverse- og P2E-spil, såsom anmeldelser, ranglister, alfa, fora og chatrum, hvor du kan få nye venner og tjene på dine bidrag til fællesskabet.

Det er rigtigt: hver gang du sender en anmeldelse, nogle spilvindende tips eller andet nyttigt indhold, bliver du belønnet med MCADE-tokens for din del i udviklingen af platformen. Du vil også opdage regelmæssige præmielodtrækninger og turneringer, hvor du vil gå head-to-head mod andre Metacade-brugere for en chance for at vinde stort. Der er endda planer om en jobtavle i 2024, hvor du vil kiunne finde projekter, deltidsroller og lønnede stillinger, og arbejde med nogle af de største navne i Web3.

I 2025 vil to af Metacades mest attraktive funktioner være live. Den første er dens decentraliserede autonome organisation (DAO) , hvor brugere vil være i stand til at deltage i udformningen af verdens første spillerejede virtuelle arkade. Den anden er Metagranten. Metagranter er et finansieringsværktøj, der lader Metacade-brugere stemme om og finansiere udviklingen af P2E-spil. Udviklere præsenterer deres ideer på lige fod for fællesskabet, og den, der modtager flest stemmer, tildeles midler fra Metacade-kassen for at hjælpe med at bringe deres spil ud i livet.

Metacade (MCADE) Prisprognose 2025

Med et væld af innovative funktioner, fokus på fællesskabsejerskab og potentialet til hurtigt at tiltrække tusindvis af spillere, vil Metacade sandsynligvis være foran resten af feltet i 2025. MCADE-tokenet er i øjeblikket i presale, men forventes at blive lanceret for offentligheden til $0,02 pr. token.

I betragtning af at metaverse og GameFi-adoption forventes at accelerere i 2025, er det en rimelig prognose at opnå $0,20 – en stigning på 10 gange. Hvis tingene kører som planlagt for Metacade, er det en stor mulighed at nå alt fra $0,50 til $1. Med andre ord kan en investering på $1.000, der foretages i slutningen af presalet, være så meget værd som $25.000 til $50.000 i 2025!

Hvad er Decentraland (MANA)?

Decentraland er ligesom The Sandbox en 3D-verden, hvor spillere kan eje ting i spillet (også kendt som LAND), skabe oplevelser og udforske andres kreationer. Mens The Sandbox lægger større vægt på spil, er Decentralands formål dog mere generelt med fokus på brugergenereret indhold og kunst. Decentraland giver også brugerne mulighed for at opdage verden omkring dem i VR – noget The Sandbox endnu ikke byder på.

Siden starten i 2017 er Decentraland vokset til at være vært for kunstgallerier, museer, kasinoer, natklubber, hoteller og meget mere. Det afholder også regelmæssigt begivenheder, såsom koncerter, konferencer og sociale møder, som samfundet kan nyde. Der er endda en DAO, som giver brugerne mulighed for at deltage i et virtuelt townhall møde, og stemme for at bestemme fremtiden for Decentraland.

Decentraland (MANA) Prisprognose 2025

Selvom Decentraland ikke har partnerskaber med så mange mærker som The Sandbox, vil dets status som et af de ældste metaverse-projekter sandsynligvis give det en fordel. Efterhånden som flere spillere slutter sig til den metaverse revolution, kunne MANA se en ny bølge af investeringer og hente trækkraft, sende den meget højere end dagens pris på $0,32.

Den mest optimistiske Decentraland-prisforudsigelse for 2025 ville være, at MANA vender tilbage til sine højdepunkter i november 2021, eller et sted mellem $5 og $6. Den mere realistiske prisforudsigelse for Decentraland for 2025 ville være omkring $3,50 til $4.

Metacade (MCADE) er et uhyre undervurderet Metaverse-projekt

Sandbox, Metacade og Decentraland vil sandsynligvis alle klare sig godt i løbet af de næste par år, efterhånden som flere brugere tilslutter sig metaverset. Men selvom skibet formentlig allerede er sejlet for massive gevinster i SAND eller MANA, har MCADE alt at vinde. Og da tokenet stadig er i fase 1 af presalet, kunne der ikke være et bedre tidspunkt at komme ind på. Allerede nu har Metacade solgt over $1.55m i MCADE, og dette tal forventes at nå op på mindst 3 millioner dollars pr. slutningen af presalet. Vent ikke – sikr dig din del af MCADE, før det er for sent!

