Sandbox (SAND) metaverse token stiger 40 %

Efter en kontrakt mellem Warner Music og hiphop-stjernen Snoop Dogg har SAND-tokenet steget 40 %.

SANDs stigning kommer efter det nylige fald, hvor tokens markedsværdi faldt med omkring 70 %.

På trods af markedets bearish humør i de sidste 24 timer, nægtede Sandbox (SAND) at falde. Traders så kryptovalutaens nylige højprofilerede samarbejder som en indikation af, at projektet havde et godt fundament, og altcoinen steg i vejret.

SAND steg 10,23% til $3,38 ved UTC-lukningen den 27. januar, og steg derefter yderligere 5,42 til $3,57 fredag. Bitcoin (BTC) faldt på den anden side 1,41 procent i samme tidsrum.

Indførelsen af SAND er stigende

Efter at Sandbox afslørede deres samarbejde med den amerikanske kunstner Snoop Dogg og Warner Music, et fremtrædende pladeselskab, valgte handlende at øge deres eksponering for SAND.

Efter den dag udtalte Sandbox, at den med støtte fra Warner Music vil etablere en forlystelsespark for kunstnere og et virtuelt spillested i metaverset. Spilinitiativet sagde, at ved at gøre det ville Warner Music-kunstnere være i stand til at interagere med deres fans online og tjene penge.

Sandsynligvis blev SANDs chancer for at finde flere deltagere i fremtiden forbedret af de højprofilerede alliancer. Dette skyldes funktionaliteten som et vigtigt værktøj inde i Sandbox-metaverset, der tjener som et middel til handel, ledelse og indsats. Som følge heraf klarede den sig bedre end de fleste af sine vigtigste krypto-konkurrenter den 27. januar.

Hvad har SAND planlagt for fremtiden?

Den sidste købsrunde faldt sammen med et rystende opsving i det større bitcoin-marked, som begyndte den 24. januar. Kryptomarkedet fik cirka 150 milliarder dollars til sin nettoformue fra sit bundfald den 22. januar og sit højdepunkt den 28. januar. SAND, som vendte tilbage sammen med andre aktiver ramte bunden med $2,56, før de nåede næsten 40% på kun fire dage.

Kilde – TradingView

Efter rallyet etablerede SAND-prisen sin midlertidige støtte ved det 200-dages eksponentielt vægtede gennemsnit. Sand vil sandsynligvis forlænge sit positive momentum ind i 50-dages EMA til $4,50, hvis glæden ved Snoop Dogg og Warner Music-aftalerne fortsætter.

Den uafhængige markedsekspert Cantering Clark satte dog spørgsmålstegn ved det positive scenarie og påpegede, at SANDs stigning kan have fungeret som en "venlig exit for investorer" forud for en mulig negativ fortsættelse.