Sandbox (SAND) har hoppet positivt i de sidste par dage. Nyheder om, at USA vil lancere en digital dollar forbedrede stemningen på markedet. De fleste mønter, inklusive SAND, så en stigning i værdi. Men en ny RSI-divergens kunne tyde på, at SAND faktisk kunne stige endnu mere. Her er nogle højdepunkter:

På trods af at have trukket sig lidt tilbage, forbliver SAND stadig over den afgørende støtte på $2,74.

Metaverse-tokenet handlede til $2,81 på tidspunktet for skrivningen af dette indlæg.

RSI viser en afgørende divergens, der kan presse prisen yderligere i de kommende dage.

Datakilde: Tradingview

Sandbox (SAND) – Hvor meget kan det stige?

Sandbox (SAND) er kommet under et voldsomt salgspres i de sidste par uger. Men mønten har bevaret sin månedlige støtte på $2,74. Selvom der stadig er meget volatilitet i markedet, forventer vi, at SAND vil holde kursaktionen over det punkt. På pressetidspunktet handlede mønten faktisk til $2,81.

$2,74-mærket, i det mindste set over den sidste måned, har også været en afgørende konsolideringszone. Hvis SAND faktisk er i stand til at konsolidere gevinster over det, kan der være en upside mod den næste overheadmodstand på $3,42.

Men på trods af dette forbliver SAND stadig lavere end dets 50 og 100-dages daglige glidende gennemsnit. Mønten er endnu lavere end 200 DMA. Dette tyder på, at den overordnede tendens i bedste fald forbliver bearish. Faktisk, hvis tyre ikke holder $2,74-støtten, kan SAND falde til under $2 på ingen tid.

Er Sandbox ideel for enhver investor?

Det afhænger virkelig af din investeringsplan. For folk, der ønsker en vis eksponering overfor metaversen og relaterede tokens, så er SAND et godt køb. Husk, at dette var en af de bedst præsterende mønter i 2021, og den kunne returnere de samme gevinster i år. Det er derfor en ideel mønt at købe i dag.